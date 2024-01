Show cause orders sa 2 ka driver sa road rage

Niluwat og show cause order ang Land Transportation Office (LTO 7) ngadto sa mga drayber sa trak ug taxi nga nalambigit sa road rage sa J.P Rizal St., Barangay Tabok, dakbayan sa Mandaue niadtong Martes, Enero 23. 2024.

Naabot sa buhatan ni LTO 7 Director Glen Galario ang video sa insidente nga nikatap sa internet, kinsa nimando dayon sa Operations Division sa pagluwat og show cause order sa rehistradong mga tag-iya/driver sa mga sakyanan nga nalambigit.

Ang mga drayber gikatakdang moatubang sa buhatan sa LTO 7 sunod semana samtang nagpaabot sa pagpagawas sa show cause orders.

Sa video, makita nga nakig-estorya ang drayber sa trak sa taxi driver, apan dihang hinayhinay nga gibalhin sa naulahi ang iyang sakyanan, gipatiran sa drayber sa trak ang taxi sa atubangang bahin sa passenger’s seat.

Nakamugna usab og traffic sa maong dapit ang panaglalis dihang ningsuway og sukmagay ang duha taliwala sa karsada.

Gipahinumduman ni Galario ang mga motorista ilabina ang mga drayber nga magpraktis kanunay sa defensive driving ug magpugong sa ilang kasuko aron malikayan ang mga away.

PASILOTAN

Si Mandaue City Administrator Jamaal James Calipayan nipahibalo sa Biyernes, Enero 26, 2024, nga ilang gimandoan ang Traffic Enforcement Agency of Mandaue (Team) sa pag-ila sa duha ka mga drayber nga nalambigit sa road rage.

Si Calipayan namahayag nga ang ilang mga ngalan iduso ngadto sa LTO.

Matod niya nga ilang hangyuon ang ahensya nga mohimo og disciplinary action batok sa mga drayber isip pasidaan sa uban ilabi na sa dakbayan sa Mandaue.

“Remember nga kani atong driver’s license is a privilege nga gihatag sa government nato. So, hopefully, we will not also abuse our privilege ..” dason niya. / PR