Si Jimsky ug ang Tanghaga sa Balay sa Agta: Panaw sa Folk Horror nga Sugboanon

“Ug kalit lang nalusno ang mga bilding nga gaipit sa sapa. Milugwa ang anino sa usa ka barko gikan sa sapa ug gisubay ang dalan Junquera. Miagi kini sa Dalan Don Pedro Cui diin nahimutang ang balay ni Jimsky ug Tsoy.”
Mao kini ang makapahinam nga pagbukas sa graphic novel nga Si Jimsky ug ang Tanghaga sa Balay sa Agta, ang labing bag-ong buhat ni Josua S. Cabrera, kanhi pangulo sa graphic arts department sa SunStar Publishing Inc.
Ang maong nobela nga gilusad niadtong Biyernes, Septiyembre 5, 2025, atol sa pagbukas sa Tubo Art Fair sa Ayala Activity Center, usa ka talagsaong paningkamot sa paghiusa sa kasamtangang reyalidad sa Sugbo ug ang kalibutan sa mga sugilanong nitumaw gikan sa baba sa atong katigulangan.
Bisan pa sa pagkapantastiko sa istorya, ang setting makapaikag tungod sa iyang pagsubay sa tinuod nga kahimtang sa Dakbayan sa Sugbo.
Ang baha nga mahimong kasagarang kasinatian matag ting-uwan, gigamit ni Cabrera ingon pangsugod sa usa ka panaw padulong sa paranormal ug panulondon.
Kini nga nobela nagdala sa mga Sugboanon sa usa ka alternatibong realidad nga puno sa panagna, katingalahan, ug nostalgia nga mga tema nga duol sa dughan sa katawhang Bisaya.
PAGKATAWO NI JIMSKY
Ang karakter nga si Jimsky maoy sinugdanan ug dugay nang karakter sa mga comic strips sa SunStar Cebu, human siyang gimugna ni Josua ubos sa giya sa kanhi editor-in-chief, manlalaban Pachico Seares.
“Si Jimsky, usa lang ka karakter nga gimugna sa tigsulat. Usa ka ordinaryong batan-ong lalaki nga nakasinati og dili ordinaryong mga panghitabo sa iyang kasilinganan,” pasabot ni Cabrera sa iyang panaghisgot uban sa Superbalita Cebu.
Uban ni Jimsky mao si Tsoy, ang iyang hamtong nga silingan, nga usa sa mga nakasinati sa katingalahang hitabo nga nagsugod sa ilang dapit sa Dakbayan sa Sugbo.
Ang sugilanon nakadugtong kang Maria, usa ka tindera og tablea sa Ramos Market nga nipadayag nga siya ang tinuod nga tag-iya ug suplayer sa cacao sa tibuok kalibutan, usa ka misteryosong karakter nga si Maria Cacao, engkantadang gikan sa mga sugilanon sa Kabisay-an ug Mindanao.
MARIA CACAO
Sa kultura sa Sugbo, si Maria Cacao giila isip engkantada nga nagpuyo sa kabukiran sa Lantoy, Argao.
Gituohang siya adunay bulawanong barko nga magbiyahe padulong sa mga sapa ug suba matag baha, dala ang cacao gikan sa kabukiran.
Sa graphic novel, gipresentar siya isip karakter nga nagsul-ob sa dagway sa modernong tignegosyo, apan puno gihapon sa misteryo ug gahom.
Sa iyang pagpamulong atol sa paglusad sa libro, nibutyag si Josua nga ang inspirasyon sa iyang sinulat gikan sa mga sugilanon sa iyang lolo, mga istorya nga milukop sa iyang hunahuna sukad pa sa pagkabata.
“Sa linghod nga pangedaron, nalukmay ko sa mga istorya sa akong mga katigulangan. Mga istorya kabahin sa mga engkanto — ungo, wakwak, sigbin, ug uban pa. Matod sa akong Lolo, naibgan ug gikidnap siya og engkantada dihang batan-on pa siya. Gipakaon siya og tapol, apan igo lang siya nitilaw kay kon mokaon siya og daghan, dili na siya makauli sa ilaha.”
Ang maong mga kasinatian, ingon ni Josua, murag mga liso nga natanom sa iyang alimpatakan.
“Nigamot kini, nananga ug namunga og gugma sa atong kaagi, kultura, ug sa atong pagkatawo.”
Kini dili ang una nga nobela ni Cabrera. Ang una niyang mga buhat naglakip sa Supermoon ug Ubang Cartoons, Kalibotan sa Iro, Sa Bukid sa Mahayahay, Kisaw, ug Maria Cacao sa Siglo 21, mga sinulat nga sagol ang panagway sa kamatuoran ug katingalahan, modernidad ug mito.
Ang Si Jimsky ug ang Tanghaga sa Balay sa Agta (Volume 1, Part 1) mao ang labing bag-ong pagpaningkamot sa tigsulat nga magpadayon sa paghatag og bag-ong tinan-awan sa atong karaang mga sugilanon.
Ug sama sa iyang gipadayag, duna pa’y mga sumpay nga atangan sa mga mambabasa.
Gikan sa papel, ang kasaysayan ni Jimsky nisugod sa pako, ug basin sama sa barko ni Maria Cacao, kini maglawig sa hunahuna sa mga Sugboanon ug sa mga magbabasa sa kabag-ohan sa komiks ug kultura.