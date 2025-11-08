Sidlak sa Habagatang Pilipinas sa Frankfurt Book Fair 2025
Niadtong Oktubre 15–19, 2025, napuno pag-usab sa literatura ang Frankfurt, Germany atol sa 77th Frankfurt Book Fair (Frankfurter Buchmesse) — ang pinakadako ug pinakadaang internasyonal nga kalihokan sa pagpangpublikar. Kapin sa 7,500 ka exhibitors gikan sa 100 ka nasod ang miapil, uban sa liboan ka mga awtor, publishers, ug magbabasa.
Sa unang higayon, ang Pilipinas gitudlo isip Guest of Honour, nga nagpadala og 500 ka delegado nga naglakip sa mga awtor, illustrators, ug organisasyon sa literatura. Kini nga papel naghatag og higayon aron ipasundayag ang mga sugilanon ug tingog sa Pilipino sa kalibutanong entablado.
Lakip sa delegasyon ang mga representante sa Sugbo, Kabisay-an, ug Mindanao. Gikan sa Visayas, misalmot si Cecilia Manguerra Brainard, nga nailhan sa iyang mga nobela bahin sa diaspora ug identidad. Ang Buglas Writers Guild sa Dumaguete, ubos ni Ian Rosales Casocot, uban nila ni Merlie Alunan, Marjorie Evasco, ug Ester Tapia, nagpakita sa kusog sa literatura sa rehiyon. Dinuyogan kini nila ni Alberto Alejo, S.J., Gen Asenjo, Yasmin Arquiza, Kahlil Corazo, ug Levy Lumapas, nga nagdala sa tingog sa Habagatang Pilipinas.
Usa sa mga inila nga partisipante si Danton Remoto, awtor, akademiko, ug LGBTQ+ advocate. Ang iyang mga obra sama sa Riverrun: A Novel ug Boys’ Love nagrepresentar sa kontemporaryong panulat ilipino. Si Remoto, nga karon editor sa Queer imprint sa Vibal Foundation ug kolumnista sa The Manila Times, misalmot sa mga diskusyon sa identidad ug literatura.
Gikan sa Mindanao, si Darwin Absari sa UP Institute of Islamic Studies, nagpasiugda sa kasaysayan ug kultura Islamiko sa rehiyon, nga nagdugang sa kalalum ug pagkalainlain sa mga asoy Pilipino.
Ang Philippine program sa Frankfurt makapahingangha sa kadaghan: 100 ka pakigpulong ug panel, 77 ka literary events, ug 50 ka art exhibits. Nanguna sa mga luminaryo sila Maria Ressa, Virgilio Almario, Ambeth Ocampo, ug Patricia Evangelista. Ang Philippine Pavilion nagpakita sa temang mga cluster sama sa That You May Know Us, What Moves Us, ug What We Imagine—mga pagsuhid sa kasaysayan, balak, ug identidad.
Ang kultura ug musika usa usab ka bahin: ang Philippine Madrigal Singers, Morobeats, Justin ug Janna Texon, ug Song Weavers Philippines nipasundayag sa pagsumpay sa literatura ug musika.
Alang sa mga manunulat sa Habagatang Pilipinas, ang Frankfurt Book Fair 2025 dili lang kasaysayan, kondili usa ka entablado sa kalibutan aron ipatingog ang Sugbuanon, Bisaya, ug Mindanaoan nga identidad nga nagdan-ag sa kabuhong, pluralidad, ug kusog sa kalag sa literaturang Pilipino.
Gerwin Vic E. Bhuyo / Bangkok, Thailand