‘Siga’ gipulserasa’g posas, naatlan nagdala’g armas

Lalaki nga kanunay nga magpakita sa iyang armas ug magpabuto ang gironda sa Criminal Investigation and Detection Group-Mandaue City Field Unit alas 8:20 sa buntag, Lunes, Hunyo 8, 2026, sa Purok II, Kabangkalan, Barangay Daanglungsod, Siyudad sa Toledo.
Ang suspek giila nga si Jerome Gabutas, 46, nga nagpuyo sa maong dapit nga nakuhaan og usa ka kalibre .22 nga dunay lima ka bala ug usa ka kalibre .45 nga pistola nga dunay unom ka bala sa sulod sa magazine.
Nakadawat og reklamo ang mga sakop sa CIDG-Mandaue City Field Unit nga dunay tawo sa maong dapit nga pirmi magpakita sa iyang armas ug ang nakapahadlok kanila kay kon panahon nga mahubog ni, magpabuto dayon sa iyang armas.
Tungod sa maong reklamo, gipaubos sa surveillance si Gabutas ug nakonpirmar nga magbitbit siya sa iyang armas.
Niaplay dayon ang CIDG 7 og search warrant sa korte nga giaprobahan sab dayon ni Honorable Judge Jeffrey James Ocang ang Vice Executive Judge sa RTC sa Dakbayan sa Toledo pinetsahan niadtong Hunyo 5, 2026, sa kalapasan sa Section 3 in relation sa Section 28 sa Republic Act 10591.
Gipatuman dayon sa CIDG-Mandaue City Field Unit uban sa Toledo City Police Station ang kamanduan sa korte ubos sa Oplan Paglalansag Omega nga maoy flagship program sa CIDG nga niresulta sa malampuson nga pagkasakmit ang maong mga ebidensya. / AYB