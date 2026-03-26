‘Siga’ sa Barangay Labangon nalutsan og warrant, sikop

Gisikop sa mga sakop sa Labangon Police Station ang usa ka lalaki human gironda pinaagi sa usa ka search warrant tungod sa kanunay nga pagpabuto og armas sa Sityo Sto. Rosario, Barangay Labangon, Siyudad sa Sugbo niadtong Miyerkules sa buntag, Marso 25, 2026.
Giila sa kapulisan ang suspek nga si Roger Layan Repronio, alyas Jefrox, 48, usa ka residente sa maong dapit.
Atol sa operasyon, nasakmit sa mga operatiba ang usa ka kalibre .38 nga pistola nga dunay duha ka bala.
Si Police Major Marvin Fegarido, hepe sa Labangon Police Station, nagkanayon nga daghan silang nadawat nga reklamo gikan sa mga silingan ni Repronio.
Giingong dili lang siya basta magpabuto og armas, kondili manion sab ug manghulga sa mga molupyo sa dapit.
Human sa pagdawat sa reklamo, daling gipailawom sa validation ug intelligence monitoring sa kapulisan ang suspek.
Nasuta sa ilang imbestigasyon nga dili lang armas ang gitago sa suspek, apan nalambigit sab siya sa pagpamaligya og ilegal nga drugas.
Tungod niini, nag-aplay ang kapulisan og search warrant nga giaprubahan ni Judge Anacleto Debalucos, ang Presiding Judge sa RTC Branch 17 sa Siyudad sa Sugbo, alang sa kalapasan sa Republic Act 10591 (Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act).
Sa pagkakaron, gitanggong na si Repronio sa Labangon Police Station samtang giandam na ang tukmang kaso nga ipasaka batok kaniya sa korte. / AYB