'Siga' sa lugar gipusil, patay

Patay ang usa ka lalaki human pusila samtang natulog sa e-bike sa dalan Sanciangko, Barangay Pahina Central, alas 4:25 sa kaadlawon, Martes, Septiyembre 3, 2024.

Ang biktima giila nga si Johnrey Belarmino, residente sa Sitio Taytayan, Barangay Pahina Central, siyudad sa Sugbo.

Sigon sa pamahayag sa pipila ka mga molupyo sa barangay, gikahadlokan ang biktima tungod kay isog ug magmaoy kini kung mahubog.

Matod sa mga molupyo sa lugar atol sa interview sa DyHP RMN Cebu ug sa Sunstar Superbalita nga nakadungog na lang sila og tulo ka mga buto sa armas.

Sa ilang pagsusi, si Johnrey maoy gipusil tumong sa iyang ulo ug lawas gamit ang wala pa matino nga kalibre sa armas.

Dali nga nisibat ang suspek human sa pagpausil ug gituohan sa mga molupyo nga misuot kini sa nagsikit nga kabalayan sa Sitio Taytayan sa Pahina Central.

Si Police Major Philip John Libres, hepe sa Carbon Police Station, ningon nga sa pagkakaron duna na silay giila nga person of interest.

Gikakontra kini sa biktima tulo ka adlaw ang nakalabay sa maong dapit.

Kini ang usa sa ilang gitan-aw nga motibo diin gibalosan siya sa iyang gikakontra nga maoy hinungdan nga gibalikan siya niini ug gipusil patay.

"Away ni, sir, kay kining biktima last 3 days ago murag naa siyay gikulata, taga diha rana kay sigon sa mga polis nga naa diha sa pikas ug wala daw midagan nga motor pag pusil so pisibli sir nga silingan ra gyud to," matod ni Libres.

Base sa record nga gihuptan sa Carbon Police Station, duna nay kaso nga giatubang si Belarmino ug dunay pen­ding warrant of arrest sa kasong frustrated murder ug siya usab ang gipasakaan og kasong murder sa kapulisan human siya ang gitudlo nga responsable sa pagpamusil sa maong lugar./AYB