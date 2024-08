'Siga'sa Barangay Buhisan nadakpan

Giila sa kapulisan nga hitman o gun for hire ug drug personality nga gikahadlokan o siga sa Brgy. Buhisan, dakbayan sa Sugbo nasikop sa mga sakop sa Labangon Police Station human nanghasi kini sa iyang pamilya sa Sitio Upper Puti sa samang barangay, alas 2:30 sa hapon, Lunes, Agusto 19, 2024.

Ang nadakpan giila nga si Charlie Ebrada Sabejon, 35, residente sa maong lugar, nakuhaan og kalibre .45 nga armas nga dunay pito ka mga bala ug lima ka pakete sa gituohang shabu nga motimbang sa 2.25 gramos nga dunay standard drug price nga P15,300.

Matod ni Police Major Eraño Regidor, hepe sa Labangon Police Station nga niadtong Dominggo, Agusto 18, 2024, nanawag sa ilang buhatan ang igsuon sa suspek tungod kay nag-wild kini pinaagi sa pagwarawara sa iyang armas.

Apan pag-abot sa kapulisan, dali kini nga nisibat paingon sa bukirang dapit. Tungod niini, gihupohupoan sa mga polis sa pagpangulo ni Regidor subay sa pamahayag sa kabanay niini nga kanunay kining magdala'g armas.

Pagka hapon sa Lunes, Agus­to 19, 2024, nakadawat sila'g taho nga nibalik sa ilang balay ang suspek ug nagsugod na usab kini'g wild ug nanion og armas nga maoy hinungdan nga ila dayong gialarma.

Pag-abot sa mga polis, ha­pit magkapinusilay ug maayo na lang nga nailog ang dala niini nga armas.

Giila si Charlie Sabejon nga tigas sa lugar gani kung alarmahon ni sa mga barangay tanod, mahadlok sila tungod kay mamusil kini.

Matod ni Regidor, Si Sabejon gireklamo sa daghang molupyo sa dapit.

"Hitman ug gun for hire nang bataa diha sa Buhisan nya gawas nga gun for hire ni duwa sad nag drugs, tigas kaayo nang bataa sa Buhisan kay bisan ang mga barangay tanod mahadlok ana niya kay manghulga man na. Dako pasalamat mga mga silingan sa Buhisan kay makatulog na daw sila'g tarung, wa nay sige pabuto," matod ni Regidor.

Kalapasan sa Section 11, Article II sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, ug Illegal Possession of Firearms and Ammunication ang atubangon sa suspetsado./AYB