Sige’g pakita og armas, gipadakop

Nagtingkagol sa selda ang usa ka 59-anyos nga lalaki human gironda sa kapulisan tungod sa kanunay nga pagpakita sa iyang armas alas 11:47 sa buntag niadtong Sabado, Mayo 30, 2026, sa Purok Masitera, Duterte Street, Barangay Suba, Dakbayan sa Danao.
Ang suspek nga giila lang sa alyas nga “Bato,” residente sa maong dapit, nadakpan sa mga operatiba sa Danao City Police Station pinasikad sa search warrant nga giisyu ni Judge Ma. Josefa C. Pinza-Ramos sa RTC 7 Branch 90, Danao City.
Narekober gikan sa iyang posisyon ang usa ka .38 nga rebolber ug tulo ka mga buhing bala.
Wala makapakita og legal nga dokumento ang suspek sa paghupot sa maong armas./ GPL