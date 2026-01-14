Signal no. 1 sa pipila ka dapit sa VisMin tungod sa Bagyong Ada

Ang low pressure area sa sidlakang bahin sa Mindanao nahimo na nga tropical depression ug gihatagan og ngalan nga Ada, sumala sa weather bureau niadtong Miyerkules, Enero 14, 2026.
Ang Tropical Depression Ada nakit-an sa gilay-on nga 635 kilometros sidlakan sa Hinatuan, Surigao del Sur sugod sa alas-10 sa buntag nga naglihok paingon sa northwest sa gikusgon nga 35 kph, sumala sa update gikan sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa).
Ang bagyo adunay gikusgon sa hangin nga moabot sa 45 kph duol sa tunga, ug haguros nga moabot sa 55 kph.
Si Ada gilauman nga magdala og kusog nga hangin sa mga dapit diin giisa ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1: Northern Samar, Samar, Eastern Samar, Dinagat Islands, Surigao del Norte, ug Surigao del Sur.
Mohatag usab kini og kusog nga ulan sa tibuok Eastern Samar, Dinagat Islands, Surigao del Norte, ug Surigao del Sur hangtod sa Huwebes.
Matod sa Pagasa, gilauman nga mosaka ang kategoriya ni Ada ngadto sa usa ka tropical storm sulod sa 24 oras ug dugang pa nila nga ang labing taas nga posibleng signal sa hangin nga ipagawas mao ang Signal No. 2.
Samtang, ang forecast sa Pagasa nagpakita nga si Ada molihok paingon sa west northwestward ngadto sa northwestward sulod sa mosunod nga tulo ka adlaw.
Apan giklaro sa forecaster nga si Benison Estareja nga ang forecast track o agianan sa bagyo mahimo pa nga mausab.
Sa pagkakaron, si Ada gilauman nga moagi duol o mo-landfall sa Eastern Visayas karong Biyernes o Sabado.
Human niini, moagi kini duol o mo-landfall sa Catanduanes sa Sabado o Dominggo.
Si Ada mao ang unang bagyo sa nasod karong tuiga. / PNA