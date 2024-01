Signal shutdown wa uyoni ni Rama

Wa uyoni ni Cebu City Mayor Michael Rama ang hangyo sa kapulisan nga signal shutdown sa cell phones atol sa mga kalihukan sa 2024.

Giangkon sa Cebu City Police Office (CCPO) nga sila nirekomendar sa Sinulog Foundation Incorporated (SFI) atol sa security conference nga ipatuman ang signal shutdown.

Apan kini gisupak ni Rama sanglit dili siya ganahan mga mabalda ang komunikasyon sa publiko atol sa kalihukan.

“As mayor of the City of Cebu, I already made my statement. That (cellular signal) jamming during the Sinulog is jurassic (old-fashioned policy),” nakutlo si Rama sa Cebu City News and Information.

Nisalig si Rama sa hugot nga seguridad nga ipatuman sa kapulisan busa iyang nakita nga wa na kinahanglana pa nga pagngon ang signal sa mga cell phone sa dagkong mga kalihukan sa Sinulog.

GAHOM

Matod ni Police Lieutenant Colonel Janette Rafter, deputy city director for operations sa CCPO, nga dunay katungod ug gahom ang mayor nga mohukom sanglit siya ang chairman sa Sinulog.

Andam nila kini nga tumanon.

Apan gipahibawo ni Rafter nga duna silay contingency plan alang sa pagpatuman sa hugot nga seguridad.

Samtang subling nipahibawo ang kapulisan ug ang Basilica Minore del Sto. Niño nga ilang hugot nga idili sa mga debotong Katoliko nga magdala og dagkong bag atol sa pagsugod sa novenario.

Matod ni Rafter nga makamugna og kalangay sa mga manimbahay ang dagkong bag sanglit susihon kini sa mga polis ug security personnel sa simbahan.

Kapin sa 300 ka mga polis ang ipakatap sa CCPO sa sulod ug gawas sa Basilica.

Dunay 18 ka K9 units ang magpuli-puli sa pagsusi sa mga bagahe aron way kontrabando nga makasulod.

Ang tigpamaba sa Basilica Minore del Sto. Niño, Fr. John Ion Miranda, nagkanayon nga gawas sa mga polis nga magbantay sa simbahan, duna usab silay kapin sa 80 ka mga gwaryda nga mohiling ug morekisa sa mga manimbahay.

Dugang niya nga adunay 5,000 ang kapasidad sa Basilica ug iyang giklaro nga dili na susama kaniadto ang sitwasyon karon sanglit gikonsiderar gyud nila ang kaluwasan sa mga deboto.

Dili ra sab maguol ang mga deboto tungod kay magbutang sila og LED wall sa gawas sa simbahan alang sa mga tawo nga dili na makasulod, ilabi na sa pagsugod sa siyam ka adlaw nga novenario nga sugdan sa Enero 11.

DI LIBRE

Si Rama di mosugot nga libre ang entrance sa Cebu City Sports Center (CCSC) atol sa Sinulog sa Lalawigan sa Enero 14.

Nipasabot ang mayor nga magdasok ang mga tawo sa sulod kon himuon kini nga libre.

“Kon walay fee, unsa may mahitabo? Dili lang kay tapuk-an, maggubot gyud na,” pagpasabot sa mayor.

Hinuon P100 lang ang entrance sa CCSC.

Samtang si Cinbeth Orellano, city protocol officer, nibutyag nga 4,000 na ang nipalit og ticket alang sa Sinulog grandstand sa South Road Properties (SRP), nga adunay 10,000 nga kapasidad.

Ang ticket sa grandstand nagbalor og P1,000 alang sa VIP ug P500 ang general admission. (dugang taho ni REV)