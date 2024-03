Signature shoe ni Kyrie gilusad

Mapasigarbuhong gianunsyo sa ANTA ang global launch sa ANTA KAI 1, bag-ong signature shoe ni Dallas Mavericks guard Kyrie Irving.

Ang nagdesenyo sa sapatos nagbutang og mga simbolo nga nagrepresentar og inspirasyon ug pagdasig nga gibasi sa estilo sa duwa ni Irving.

Ang ANTA naka-spell out sa liston sa sapatos nga adunay naka-engrave nga nag-ingon “The Journey is the reward.”

“This is more than a shoe; it embodies our ancestors’ strength and the future we’re building. Join me in stepping into this new chapter,” pamahayag ni Irving. / AP