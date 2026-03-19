Sikad drayber milugos sa iyang stepdaughter, sikop

Nadakpan sa mga operatiba sa Dalaguete Police Station ang usa ka traysikad driver nga giilang “Most Wanted Person” human gi-serve ang warrant of arrest sa kasong Qualified Rape ug Lascivious Conduct niadtong Huwebes sa hapon, Marso 19, 2026.
Ang suspek giila sa alyas nga Alo, 37, residente sa Barangay Mantalongon, Dalaguete.
Siya ang giilang Top 5 Most Wanted Person sa provincial level ug Top 1 sa municipal level.
Ang suspek napusasan sa grupo ni Police Major Vincent Zozobrado, hepe sa Dalaguete Police Station, sa Barangay Poblacion alas 2:00 sa hapon.
Ang warrant of arrest giluwatan ni Judge Francis Rainier Rodriguez Navarrete sa RTC Branch 93 sa Argao, Cebu, niadtong Marso 18, 2026.
Ubos sa mando sa korte way piyansa nga gitugot ang huwes.
Apan sa lascivious Conduct (R.A. 7610), dunay gitugot nga piyansa nga mobalor og P200,000.
Sumala sa imbestigasyon, ang biktima mao ang 8-anyos nga anak sa kanhi kapuyo sa suspek.
Gibutyag sa inahan sa bata nga gipahimuslan ni Alo ang iyang anak niadtong panahona nga wala siya sa ilang panimalay. Giingong gihimo sa suspek ang kremin samtang kini hubog.
Dugang sa inahan, gawas sa pag-inom, aduna sab bisyo sa ilegal nga drugas ang iyang kanhi kapuyo.
Human nisugilon ang bata sa gidangatan niini, daling nireklamo ang pamilya ngadto sa kapulisan nga niresulta sa pagpasaka sa kaso.
Kasamtangang gitanggong na sa Dalaguete Police Station ang suspek. / GPL