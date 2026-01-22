Sikad, lantaw sa katahom sa kabukiran sa Berchtesgaden

Alan Alarin / Nagsuwat, hulagway
Sa akong mga lakaw sakay sa bisikleta dinhi sa Berchtesgaden, usa ka lungsod sa Germany nga inila kaayo sa iyang matahom nga Bavarian Alps, mura ko’g nagbasa og usa ka buhi nga travel blog matag higayon nga ako mismo ang bida.
Nahimutang kini sa Bavarian Alps, duol kaayo sa Austrian border. Sikat kini nga destinasyon sa mga turista tungod sa iyang talagsaong kasaysayan ug makahingangha nga kinaiyahan.
Dinhi makita ang Eagle’s Nest (Kehlstein), ang kaniadto retreat ni Hitler nga karon usa na ka historical site. Nahimo gani kining tipik sa usa ka salida. Anaa sab dinhi ang Dokumentation Obersalzberg Museum nga nagsaysay sa Nazi era, ug ang Salzbergwerk salt mines nga adunay kapin sa 500 ka tuig nga kasaysayan. Kon ganahan ka’g kalinaw ug natural nga katahom, dili magpabintaha ang Königssee ug Hintersee, mga lanaw nga mura’g hulagway sa postcard.
Sa akong mga ride, kasagaran mokabat og 50 kilometros ang gilay-on sa akong sikad. Tungod kay bukiron ang lugar, ang rota sa terrainsagol—naay patag, rolling, ug grabe ang katungason. Ang elevation magsugod sa mga 500 meters above sea level, mosaka hangtod 1300 MASL busa dili malikayan ang kapoy ug singot.
Ang klase sa dalan kay lain-lain usab: naay unpaved, gravel, paved, ug asphalt, apan mas daghan ang gravel ug unpaved roads. Maayo lang kay ang mga major roads kay naay bike ug pedestrian lane, busa medyo safe gihapon ang pagbisikleta.
Kasagaran nako ning buhaton sa spring ug summer tungod sa init-init nga temperatura ug nindot nga panahon. Pero inig duol na sa autumn, lain na gyud ang kabugnaw, usahay mas bugnaw pa kaysa singot nga motulo nimo inig saka sa grabe nga climb.
Maayo kaayo dinhi kay tanan hiking ug mountain bike routes kay klaro ug established na. Ang kadaghanan sa mga magbisikleta kay naka E-bike o E-MTB, gamay ra kaayo mi nga nag traditional nga mountain bike. Daghan pud kaayo ang naka-road bike ug gravel bike.
Solo ra ang tanan nakong ride ug pirmi ko magdala sa tanang kinahanglanon—mga tools, first aid kit, pagkaon, ug siyempre, beer. Sa spring ug summer, usa ka layer nga cycling clothes okay na kaayo. Pero inig autumn, usahay kinahanglan na ug duha o tulo ka layers.
Bisan kapoy na kaayo ka sa pagsaka, inig lingi nimo sa wala ug tuo, grabe ka nindot ang mga talan-awon. Mura ka’g ma-hypnotize sa katahom sa palibot ug kalit ra nimo malimtan ang kakapoy.
Mas maka-excite pa gyud kay ang ubang rota kay moagi ka og mga restaurant nga nag-offer ug local food ug beer. Mao na nga bisan kapoy ang ride, permi gihapon ko ganahan mobalik—kay sa Berchtesgaden, ang bisikleta dili lang ehersisyo, kondili usa ka kasinatian nga puno sa adventure, katahom, ug kalipay. /