Sikat gikastigo sa Cebu Greats

Gipanglampornas sa Cebu Greats ang Zamboanga Sikat, 96-77, aron iposte ang ilang ikaupat nga sunodsunod nga kadaugan sa SportsPlus Maharlika Pilipinas Basketball League (MPBL) 2026 Season sa Caloocan Sports Complex sa Manila niadtong Martes, Mayo 19, 2026.
Ang mga ex-PBA nga produkto sa University of Cebu (UC) Webmasters nga sila Dondon Hontiveros ug Brian Heruela nagkumboya aron tabangan ang Greats sa pagsaka sa ilang record ngadto sa 6-2.
Naggukod ang Greats, 24-27, dihang nagpabuto og duha ka sunodsunod nga three-pointers si Hontiveros aron dugkatan ang 14-0 nga rally sa Greats, nga naghatag kanila og 38-27 nga labaw sa nahabiling 3:06 minutos sa 2nd quarter.
Nakatampo sab sa pagsutoy sa opensa sa Greats sila si Ron Dennison ug Jonathan Ralf Gesalem, kinsa pareho sab nbakapaulbo og three-point bomb niadtong higayuna.
Sama sa naandan, ang Greats gipangulohan ni Mark Meneses pinaagi sa iyang 19 puntos ug 11 rebounds, nidugang og 15 puntos si Wowie Escosio, niamot og 13 puntos si Paul Desiderio, nidugang og 10 puntos si Simon Camacho samtang nitampo og pito ka mga puntos si Hontiveros.
Igo ra man tuod nakamugna og upat ka puntos si Heruela apan siya ang napiling SportsPlus Best Player of the Game gumikan sa iyang nahimo sa ubang mga departamento diin nakamugna siya og 15 ka assists, pito ka rebounds ug duha ka steals.
Ang Sikat, nga nakasinati sa ilang ikaupat nga sunodsunod nga kadaugan nga nagpahagba sa ilang record ngadto sa 1-6, gipangulohan ni Paeng Are pinaagi sa iyang 21 puntos. / JBM, ESL