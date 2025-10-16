Sikat nga vlogger sikop sa buy-bust

Nadakpan ang usa ka inila nga vlogger nga nagbase sa Lungsod sa Tubigon, Bohol human ma-buy-bust sa kapulisan sa Tubigon alas 6:53 sa gabii, Miyerkules, Oktubre 15, 2025, sa Purok 4, Barangay Macaas.
Ang nasikop giila nga si alyas “Gegel”, 25, residente ra sab sa maong lugar.
Nasakmit sa kapulisan sa Tubigon ang mga pinutos sa gituohang shabu nga motimbang og 10 gramos nga dunay standard drug price nga P68,000.
Sa imbestigasyon sa kapulisan sa Tubigon nga gipaubos nila sa monitoring si Gegel human nigawas ang iyang pangalan nga nalambigit sa ilegal nga drugas bisan nagpadayon sa iyang vlogging.
Sa padayon nga surveillance, nasuta nga usahay mo-promote siya og ilegal nga drugas sa iyang mga video nga nabantayan sa netizen ug matod ni Police Captain Carlo Jobel Lofranco, hepe sa Tubigon MPS, nga daghan ang nag-report sa ilang Facebook page kalabot sa kalihukan sa ilegal nga drugas sa lungsod, lakip niini si Gegel.
Tungod niini gisugdan dayon og monitor ang social media account sa suspek ug ilang nasuta nga panahon nga mag-live kini, iyang agnihon ang iyang followers nga moadto sa ilang balay aron mogamit og shabu.
“Syempre kami sa kapulisan medyo naalarma mi kay nganong mag-ingon-ana man nga kahibawo ta nga ang druga ilegal gyud na siya. Sikat na siya nga vlogger, nganong mag-ingon-ana man siya. So kami base sa pag-receive sa information, among gi-conduct ang investigation ug monitoring. Nag-conduct mi'g test buy para ma-verify so napalitan siya, mao to ato gi-conduct ang buy-bust,” matod ni Lofranco.
Dugang niya nga ang suspek giila lang nga street level individual ug dili dinagko ang ibaligya niini ug nasayran na usab kon asa magkuhaan sa suplay sa ilegal nga drugas.
Human ni makakuha sa ilegal nga drugas, mao na sab ni ang moapudapod sa iyang mga kaila.
Awhag ni Lofranco sa mga social media influencer nga labing maayo nga gamiton ang online sa minatarong, dili sama sa gihimo ni Gegel nga nag-agni sa iyang followers nga moagmit sa ilegal nga drugas.
Ang mga nakuha nga ebedensiya giduso na sa PNP Forensic Unit sa Bohol Police Provincial Office alang sa chemical analysis. / AYB