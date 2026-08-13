Siklista napasok sa LTO 7 patrol car

Gidala sa tambalanan ang usa ka siklista human nadasmagan ug napasok sa patrol car sa Land Transportation Office (LTO) 7 sa A.S. Fortuna Street, Barangay Centro, Mandaue City niadtong Miyerkules sa hapon, Agusto 12, 2026.
Apan sumala sa LTO 7, dili ang ilang patrol car ang unang nakabangga sa siklista.
Ang aksidente giingong nagsugod sa usa ka rider nga kalit lang nisulod ug nipatuyok sa iyang motorsiklo.
Imbes magkihaay, nitabang ang LTO 7 sa pagbayad sa mga gasto sa ospital sa siklista.
Nagkasinabot sab ang duha ka partido pinaagi sa usa ka compromise agreement.
Sumala ni LTO 7 Legal Officer Atty. Vincent Santiago, nag-convoy ang ilang mga patrol car, lakip ang usa ka Nissan Navara ug Toyota Innova, padulong sa LTO LIS facility aron maghatod og mga sakyanan nga na-impound dihang nahitabo ang aksidente.
Naka-on ang siren ug blinker sa mga patrol car samtang nag-right turn ang convoy sa intersection.
Apan adunay duha ka rider nga wala nipadaplin aron hatagan og agianan ang convoy.
Matod ni Santiago, ang ikaduhang rider nga kusog og dagan nisuway og overtake sa tuo nga bahin sa siklista imbes sa wala.
Tungod niini, nabanggaan sa rider ang siklista ug natumba kini sa blind spot sa atubangan sa LTO Innova.
Tungod kay nagdagan ang Innova sa maong higayon, naagian niini ang nahagba nga siklista.
Nakaangkon og mga samad ang biktima, ilabina sa iyang dunggan.
Gidala dayon sa mga opisyal sa LTO ang siklista ngadto sa Vicente Sotto Memorial Medical Center aron matambalan.
Gidala sab sa ospital ang drayber sa LTO tungod sa kabalaka human sa aksidente.
Human makita sa pamilya sa biktima ang CCTV footage, ilang giila nga ang rider nga nisuway og overtake mao ang unang nakabangga sa siklista ug maoy hinungdan sa insidente.
Niadtong Huwebes sa hapon, nag-abot ang LTO 7 ug ang pamilya sa biktima sa Mandaue City Traffic Enforcement Unit (TEU) aron pirmahan ang ilang kasabutan. / ABC