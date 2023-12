Sikupon ang magpataka’g labay sa ilang basura sa park, baywalk sa Naga

Nanawagan ang kagamhanan sa siyudad sa Naga sa mga residente nga i­sumbong ang tanang nakala­pas sa ordinansa kabahin sa insakto nga paglabay sa mga basura.

Matod sa kagamhanan, subay sa pagbukas sa maa­nindot nga talan-awon ug dekorasyon sa Naga park ug baywalk, gimandoan ang tanang mobisita nga magbaton og insaktong pamatasan pinaagi sa paglabay sa insaktong labayanan sa mga basura ug dili ilabay sa bisan asa nga makahugaw sa park.

“Sa tanang mobisita sa Park aron mo-view ug mo-enjoy sa Global Spectacular: Celeb­ra­ting Christmas Around the World in the City of Naga, gihangyo sa City Government nga di magpataka'g labay sa basura,” matod sa LGU.

Giawhag sa kagamhanan nga itawag sa City Environment and Natural Resources Office (CENRO) sa 489-9624 local 4008 o ba kaha i-da­ngop sa second floor sa City Hall sa siyudad aron mahatagan og saktong silot ang mga masakpan.

“Mangita og basurahan nga naa sa palibot sa park o magdala og kaugalingong bag para sa inyong basura.”

“We all deserve a healthy environment...” dugang niini.