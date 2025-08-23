Sikyu nagmaoy; gikulata na, gipapriso pa

Nanghuboy ang dagway sa usa ka security guard human gitabangan og kulata dihang nag-wild sud sa restobar sa Barangay Apas, Cebu City niadtong alas 4:00 sa kaadlawon, niadtong Biyernes, Agusto 22, 2025.
Ang dinakpan giila nga si alyas Carl, 22, residente sa Sityo Zapatera, Barangay Luz, Cebu City.
Gidakop ang maong sikyu sa mga tanod sa Barangay Lahug dihang nagmaoy ug gipangtuwad ang lamesa ug gipangsikaran ang ubang butang sud sa imnanan.
Sa dihang buot na nga mogawas si Carl iyang gipugos og duot ang glass door hinungdan nga niliki.
Kantidad sa maong kadaut mokabat ngadto sa P25,000.
Samtang si Carl sa iyang bahin namahayag nga buot na niya nga mopauli niadtong higayuna ug iyang gihagad iyang duha ka kauban nga pulos usab mga guwardiya apan namalibad kay gusto pa silang magpabilin ug padayon nga maglingawlingaw.
Tungod sa kapungot ni Carl nga wala mopatuo ang iyang mga kauban hinungdan nga siya nag-wild.
Wa pa makontento gisumbag ang iyang kauban hinungdan nga gitabanga’g siya’g kulata ug nakaangkon og black-eye ug ubang bun-og sa nawong.
Nahulog sa hagdahan ang suspek tungod sa grabeng kahubog ug nawala sa iyang balanse.
Si Carl gireklamo ug gipadakop sa manager sa maong resto bar ug mag-atubang og kasong malicious mischief ug gitanggong sa Mabolo Police Station. / JDG