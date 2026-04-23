Sikyu napalgan nga patay sa gibantayan nga tindahan

Usa ka security guard ang napalgang patay sa iyang gibantayan nga tindahan alas 8:00 sa buntag, Huwebes Abril 23, 2026, sa Sityo Capulay, Barangay Tayud, Lungsod sa Liloan.
Ang biktima giila nga si Rey Cubrado, 36 anyos, taga Barangay Lusaran, Dakbayan sa Sugbo.
Nagpahigayon pa og imbestigayon ang Liloan Police Station aron sutaon ang namatyan sa biktima.
Wala hinuoy nakitang timailhan ang kapulisan sa crime scene nga gihilabtan ang biktima.
Ang patay’ng lawas niini gidala na sa punerarya sa lungsod samtang gipaabot ang iyang mga tagtungod. / GPL