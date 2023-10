Sikyu napalgang patay sa pwesto

Nahibulong ang karelibong security guard nga udto na lang, wa pa magmata ang iyang gipulihan nga sikyu nga naghigda sa gisumpay nga lingkoranan sa Tabunok Public Market, Barangay Tabunok, dakbayan sa Talisay, alas 7:00 sa buntag, Dominggo, Oktubre 22, 2023.

Basi sa nakuhang impormasyon sa Superbalita Cebu gikan sa kasaligang tinubdan, nasuta nga ang maong security guard giila nga si Stephen Francisco, 29, minyo ug taga Barangay Mananga 1 sa ma­ong Siyudad.

Matod pa sa laing security guard nga si Eric Cutanda, mopauli na unta ni Francisco sa pag-duty gikan sa merkado apan nahibulong na lang siya nga hayag na ug daghang tawo apan wala matugaw ang pagkatulog niini.

Sa dihang iya kining gipukaw, wa na molihok ug nasuta niya nga patay na kini.

Si Francisco unang nakit-an pasado alas 12:00 sa kaadlawan nga nagpainit ug pagkahuman nibalik sa iyang pwesto sa ikaduhang andana sa merkado nga may mga dental clinic ug garahian.

Way nakita nga samad o bun-og sa lawas ni Francisco, ug nasuta nga way komusyon nga nahitabo sa maong dapit aron madudahan nga may foul play ang kamatayon niini.

Gituohan nga giurom kini hinungdan sa iyang kamata­yon.

Gipaubos pa sa autopsy sa kapulisan sa dakbayan sa Tali­say ang lawas ni Francisco aron masayran kon unsay namatyan niini.

Nasayran nga si Francisco tulo na kini ka tuig nga nag-duty sa maong dapit isip gwardya.