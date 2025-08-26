Sikyu nga mipatay sa head guard nadakpan

Nadakpan sa kapulisan sa San Fernando, Cebu ang usa ka guwardiya nga gipasanginlang nipatay sa head internal security officer sa Azora Holding Incorporated.
Giila ang dinakpan nga si Alberto Cuison Monsanto Jr., 34, nga gipasanginlang maoy nipatay kang Armando Cañedo.
Si Monsanto nga nailhan sa alyas nga Alfredo, ang nahimong Top 1 Most Wanted Person sa Municipal Level ug Top 7 sa Provincial Level.
Nadakpan siya alas 6:30 sa buntag niadtong Lunes, Agusto 26, 2025, sa Barangay Pitalo pinasikad sa warrant of arrest sa kasong murder nga giluwatan ni Judge Joy Bracero Redoble sa RTC Branch 77 sa Carcar.
Walay gitugot nga piyansa alang sa iyang temporaryong kagawasan.
Matod ni Police Major Michael Gingoyon, hepe sa kapulisan sa San Fernando, si Monsanto usa sa tulo ka suspek nga gitudlo nga nipusil-patay kang Cañedo niadtong Enero 23, 2025, sa Barangay San Isidro, San Fernando.
Base sa imbestigasyon, si Cañedo estrikto sa iyang trabaho nga maoy hinungdan sa kasuko sa ubang mga guwardiya.
Girekomendar ni Cañedo nga dili na patrabahuon sa Azora Holdings Inc. sila si Monsanto ug Carlito Tayong Jr., usa ka supervisor, tungod sa mga kalapasan sa seguridad.
Tungod sa maong rekomendasyon, nasuspenso ug natangtang sa trabaho sila ni Monsanto ug Tayong, nga gituohang maoy hinungdan sa krimen.
Human sa pagpamusil, daling niikyas ang tulo ka suspek ug gituohang nisibat si Tayong paingon sa Leyte, samtang si Monsanto mitago sa kabukiran sa San Fernando hangtod nga nadakpan siya sa kapulisan. /