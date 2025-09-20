Sikyu nga wanted sa pagpanglugos, sikop

Malampusong nadakpan ang usa ka security guard nga giila nga top 7 most wanted person sa Regional Level pinasikad sa warrant of arrest sa kasong sexual assault didto sa Dakbayan sa Naga sa Septiyembre 18, 2025.
Ang suspek nga si alyas Nonoy, 36, nagpuyo ra sa naasoyng siyudad. Ang nahimong biktima mao ang menor de edad nga anak sa kanhi kapuyo sa maong guwardiya nga giingong gihilabtan ug gilugos atol sa ilang panagpuyo didto sa Lungsod sa San Fernando.
Pormal nga gipasaka ang kaso niadtong Nobyembre 11, 2024, sa San Fernando Police Station hinungdan sa paggawas sa warrant of arrest batok sa akusado niadtong Setyembre 17, ning tuiga. Sa pagkakaron anaa na sa kustodiya sa Naga Police ang suspek.
Nasikop ang suspek pinaagi sa gipahigayon nga Intelligence-driven law enforcement operation sa Naga Police Station Tracker Team diin ang maong warrant giisyu ni Hon. Ernesto Narido, Presiding Judge, Family Court Branch 11 alang sa Sexual Assault ubos sa Article 226-A(2) sa RPC in Relation to Section 5 (B) of R.A. 7610 nga adunay piyansa nga P200,000. / JDG