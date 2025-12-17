Sikyu: Pakig-romansa sa GRO ‘sinabutan’, di lugos

Nagtingkagol sa prisohan ang usa ka 40-anyos nga security guard human gipasanginlang nipahimulos sa iyang katrabaho nga usa ka bar entertainer niadtong Disyembre 12, alas 6:00 sa buntag, sa Barangay Banilad, Cebu City.
Ang suspek giila nga si alyas “Junior,” lumad nga taga Zamboanga City apan kasamtangang nagpuyo sa Brgy. Basak Pardo.
Ang biktima nailhan usab sa alyas nga “Rhea,” 32-anyos.
Sumala sa imbestigasyon, nisaysay si Rhea nga samtang nagpahulay ug naghigda siya sa sofa sa bar tungod sa kalipong human sa inom kauban ang mga higala, kalit lang siyang gihilabtan ni Junior.
Giingong gihuboan siya ug gipahimuslan sa suspek.
Matod ni Rhea, wala na siyay igong kusog nga mosukol tungod sa kahubog ug sa kakusgan sa lalaki.
Sa iyang bahin, hugot nga gihimakak ni Junior ang pasangil nga iyang gipugos ang biktima.
Giangkon niya nga dunay nahitabo kanila, apan matod niya, “mutual” kini o kagustohan nilang duha.
Niasoy ang suspek nga iya lang untang gitabangan si Rhea nga makahigda sa sofa, apan giingong gibira sa biktima ang iyang ulo paingon sa dughan niini.
Giangkon ni Junior nga nadala siya tungod kay duna sab siyay pagbati sa biktima.
Dugang niya, nangayo og P100 ang biktima kaniya para plete sa motor human sa hitabo, hinungdan nga wala siya magdahom nga ikiha siya niini.
Pagkasunod adlaw, Disyembre 13, nakugang na lang ang suspek dihang gidakop siya pinaagi sa citizen’s arrest ug gidala sa Mabolo Police Station.
Kasamtangang nagpabilin sa prisohan ang suspek samtang giandam ang tukmang kaso nga ipasaka batok kaniya. / JDG