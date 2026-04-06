Sikyu sa North Bus Terminal nga ‘nagpasalba’, gikustodiya sa polis

Nangatarungan ang 33-anyos nga guwardiya sa Cebu North Bus Terminal nga wala siya nagpasalba sa iyang armas, kondili aksidente lang kini nga nibuto pasado alas 7 sa gabii niadtong Abril 3, 2026.
Gikustodiya na karon sa Mabolo Police Station si alyas Boy, lumad nga taga Negros Occidental apan kasamtangang nagpuyo sa Barangay Mabolo, Dakbayan sa Sugbo.
Posibleng mag-atubang og kasong Alarm and Scandal si alyas Boy.
Nahibaw-an sa inisyal nga imbestigasyon nga gidakop sa iyang kaubang guwardiya si alyas Boy dihang aksidente niya nga napabuto iyang service firearm samtang nag-duty tungod kay nakahatag kini og kalisang sa mga pasahero.
Sa abag sa mga sakop sa Cebu Police Provincial Office- Provincial Mobile Force Company (CCPO-PMFC), gikuha sa posisyon ni Boy ang 9mm nga armas nga adunay duha ka buhing bala.
Gikataho nga unang gidala sa security office sa maong terminal si Boy apan pagkahuman, gi-turn over siya sa Mabolo Police Station alang sa saktong dokumentasyon ug posibleng pagpasaka og kaso.
Sa habig ni Boy, kini nagkanayon nga tungod sa nag-ungot nga bala sa iyang armas nga wala dayon niya mabantayi, mas gipili niya nga ipabuto sa luyo nga bahin sa ilang security post ug gitunong sa yuta para makalikay nga makadisgrasya sa laing tawo.
Nisaysay si Boy nga wala niya matan-aw daan ang armas sa iyang girelibuhan ug mga alas 7:00 sa gabii na niya nabantayan nga nigawas na ang magazine niini ug dihang gisuwayan niya kini og pasulod og balik naglisod na siya.
Nidugang siya nga gikasa niya tulo ka higayon ang armas apan giingong wala kini mobuto hinungdan nga iyang gipislit ang gatilyo ug didto na kini nibuto.
Niangkon si Boy nga aduna siyay sayop sa maong panghitabo apan matod pa nga wala na siyay laing nahunahunaan nga paagi nga di nakadamay pa sa lain.
Wala hinuoy gikatahong naangol sa maong hitabo, apan sa pagkakaron, gipaabot pa ang desisyon sa ahensiya mahitungod sa lakang nga ilang pagabuhaton batok sa maong guwardiya. / JDG