Sikyu sa usa ka airline company midunggab sa kauban, samdan

Gikatahong karaang dumot motibo sa guwardiya sa usa ka airline company nga nidunggab sa iyang kauban niadtong alas 8:20 sa buntag, Biyernes Santo, Abril 3, 2026 sa cargo area, Mactan-Cebu International Airport, Lapu-Lapu City.
Base sa imbestigasyon sa Philippine National Police-Aviation Security Unit (PNP-Avseu) 7 ang biktima nga si SG Teudulfo Sanchez, 43, taga Talibon, Lalawigan sa Bohol, naglingkod niadtong higayona sa cargo releasing area sa gialagaran nga airline company.
Kalit nga niabot ang suspek nga si SG Melvin Cabido, 24, taga isla sa Olanggo ug nidunggab sa biktima gamit ang kitchen knife.
Ang duha pulos mga sakop sa Quiambao Security Agency.
Nagkarambola ang duha ug nasamdan si Sanchez sa iyang wala nga bukton, samtang suway nga nisibat si Cabido apan nasikop sa polis.
Ang biktima gidala sa Lapu-Lapu City District Hospital ug gitakdang mosang-at og reklamo batok sa suspek. / FVQ