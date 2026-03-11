Silingan miamung-among sa batang lalaki , gidakop

Nagtingkagol na sa prisohan ang usa ka 24-anyos nga lalaki human giingong niamung-among sa usa ka 12-anyos nga batang lalaki sa ilawom sa Kinalumsan Bridge, Sityo Maganda, Barangay Mambaling, Dakbayan sa Sugbo sa Lunes sa hapon, Marso 9, 2026.
Ang suspek giila sa kapulisan sa alyas nga “Jay,” residente ra sab sa maong dapit.
Sa imbestigasyon sa Mambaling Police Station, nasayran nga gidakop sa mga barangay tanod ang suspek human nisumbong ang biktima sa iyang inahan.
Matod sa bata, gidala siya ni Jay sa ilawom sa Kinalumsan Bridge sa Alaska Mambaling ug didto siya gipugos sa pagpaum-om sa kinatawo niini.
Tungod sa grabeng kasinatian, nitug-an ang bata sa iyang inahan kinsa daling nangayo og tabang sa mga tanod sa Mambaling.
Ang suspek gi-turn over ngadto sa duha ka mga polis nga nagpahigayon og police visibility sa maong dapit niadtong higayona.
Sa pagkakaron, ang biktima gipaubos na sa trauma intervention ubos sa pagdumala sa Women and Children Protection Desk (WCPD) sa Mambaling Police Station.
Ang suspek mag-atubang na og kasong statutory rape may kalabutan sa pagpang-abuso sa menor de edad. / AYB