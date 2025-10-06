Silingan nagbugno tungod sa hinayhay atubangan sa balay

Napriso ang usa ka 40-anyos nga babaye human namugno sa iyang silingan nga senior citizen tungod lang sa hinayhay alas 5:00 pasado sa kahapon, Oktubre 5, 2025, sa Sityo Laray, Barangay Carreta, Siyudad sa Sugbo.
Ang namugno nga si alyas Julia, nagpuyo sa nahisgutang lugar, samtang ang lola nga biktima giila lang nga si alyas Gloria, 68, ug biyuda.
Sa imbestigasyon, nasayran nga nagkalalis ang duruha dihang nasuko ang biktima nga nanghayhay ang suspek atubangan sa iyang balay nga walay pananghid.
Nisamot kainit ang panaglalis tali sa duha nga niresulta sa pagpasakitay.
Giatake sa suspek ang maong lola hinungdan nga silang duha nakaangkon og daghang bun-og ug samad sa kalawasan.
Atol sa pagbinugnuay, naatol nga dunay nag-roving nga mga polis sa Waterfront ug dali nga gidala ang duha sa ilang buhatan.
Gitanggong ang suspek sa bilanggoan nga posibleng mag-atubang og kasong Slight Physical Injury. / JDG