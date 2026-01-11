Silingan nga ‘marites’ maoy nakadiskubre sa baka gikawat

Baka nga gitugway sa kalibunan giguyod sa kawatan, apan nagukdan sa dihang silingan nagpangutana sa pagtuo nga gibaligya sa tag-iya ang maong hayop.
Nadakpan ang kawatan atol sa ginukdanay alas 3:00 sa hapon, Sabado. Enero 10, 2026 sa Barangay Guiwanon, Lungsod Argao.
Si alyas Winwin, 32, ulitawo, taga Brgy. Poblacion, Lungsod sa Sibonga ang gitangong sa Argao Police Station ug mag-atubang og kasong pagpangawat.
Nireklamo sa kapulisan ang tag-iya sa baka si Mark Anthony Goc-ong, 46, ulitawo, taga Brgy. Poblacion, Lungsod sa Argao.
Ang suspek nadakpan sa ginukdanay sa mga residente sa lugar, inubanan sa mga barangay tanod.
Si Police Staff Sgt. Robinson Cornito, imbestigador sa Argao Police Station nibutyag sa Superbalita Cebu nga usa na ka kilometro ang nalakaw sa suspek nga nagguroy sa baka.
Apan nadiskubrehan ang pagpangawat sa dihang adunay silingan sa tag-iya ang miadto sa balay niini ug nagpangutana nga nahalinan diay sa baka ang tag-iya.
“Gibaligya diay ninyo ang inyong baka?” pangutana sa maong silingan.
Nakurat ang tag-iya tungod kay wa siya mobaligya sa iyang binuhi nga hayop. Gibanabana nga mohalin ngadto sa P50,000 ang maong baka.
"Gigukod nila uban sa mga silingan layo na raba kaayo. Naabtan nila ang suspek nag-inilogay sila sa pisi aron makuha ang baka," matod pa ni PSSGT Cornito. Ang suspek gidala sa Brgy. Hall sa Guiwan ug gi-turn over sa polis. / GPL