Silingan nga ‘pushers’ sikop atol sa buybust

Managsilingang pushers napusasan atol sa buy-bust operation alas 6:30 sa gabii niadtong Sabado, Disyembre 27, 2025, sa Brgy. Tapon, Lungsod sa Dalaguete, Cebu.
Si Mark Louie Bejona, alias Macloy, 31, taga Brgy. Poblacion, Lungsod sa Dalaguete, nadakpan uban sa ka kunsabo niini nga si Alvin Amacna Mariscal, alias Kabs, 30, taga Brgy. Poblacion, Dalaguete.
Si Police Major Vincent Zozobrado, Hepe sa Dalaguete Police Station, nibutyag sa Sunstar Superbalita Cebu nga si alias Macloy ug alias Kabs, nakuhaan nila og walo ka mga pakiteng shabu, usa ka medium nga putos sa shabu, P500-peso bill buy-bust money ug P300 nga halin.
Ang drugas, nga nitimbang og 3.5 gramos, mobalor og P23,800.
Matod ni Zozobrado, nga nadakpan na nila kaniadto si Macloy sa kasong illegal possession of firearm.
Si Kabs maoy batabata ni Macloy sa illegal nga kalihukan. / GPL