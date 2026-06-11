Silingan sa milagro nga daog

Nikulit og makasaysayon ug silingan sa milagrong kadaugan ang host New York Knicks sa ilang kulbahinam ug makutas nga kadaugan batok sa San Antonio Spurs sa Game 4, 107-106, nga maoy naghatag kanila og 3-1 nga bintaha sa National Basketball Association (NBA) Finals series kagahapon, Huwebes, Hunyo 11, 2026 (PH time), sa Madison Square Garden.
Ning sangkaa, nalubong og 29 puntos ang Knicks sa ulahing bahin sa 2nd quarter, 23 puntos sa halftime ug 20 puntos sa sayong bahin sa 4th quarter apan wala sila mawad-i og paglaum hangtod nga ilang naposte ang labing dakong pagbangon sa kasaysayan sa NBA Finals.
Sa ilang pagbangon, nagbaha ang makapaugyaw ug makapakurat nga nahimo ang Knicks apan ang labing grabe mao ang nakapadaog nga tip-in shot ni OG Anunoby sa nahabiling 1.2 segundos.
Gikan sa kanunay nga paggukod, naangkon sa Knicks ang labing una nilang labaw sa nahabiling 1:22 minutos, 105-104, human sa floating jumper ni Brunson.
Nakuha pagbalik sa Spurs ang labaw, 106-105, human sa duha ka freethrows ni Stephon Castle sa nahabiling 30 ka mga segundos.
Sa return play, niabli unta og dako ang pultahan aron matabla sa Spurs ang series kay wala nahimo nga puntos ang Knicks ug nakuha sa beteranong pointguard sa Spurs nga si De’Aaron Fox ang bola sa himatyong mga segundos.
Nisutoy si Fox ug ni-layup apan napalakan siya ni Anunoby sa nahabiling 5.7 segundos ug human niini, nitawag og timeout ang Knicks.
Sa pagpadayon sa duwa, niitsa og tres si Brunson apan nasipyat ug sa wala damha, ang sunod nga esena mao na ang mabayanihong tip-in shot ni Anunoby.
Gipangulohan ni Brunson ang Knicks pinaagi sa iyang 36 puntos, niamot og 33 puntos si Anunoby samtang nidugang og 13 puntos si Karl-Anthony Towns.
Ang Spurs gipangulohan ni Victor Wembanyama pinaagi sa iyang 24 puntos, nihatag og 21 puntos si Dylan Harper samtang ningtampo og 18 puntos matag usa sila si Fox ug Devin Vassell. / Gikan sa wires