Silot gisugyot alang sa tindahan nga di mohatag og saktong sukli

Ang konseho sa Dakbayan sa Sugbo miduso og ordinansa aron sa pagpahamtang og silot sa mga tindahan nga mapakyas sa paghatag og saktong sukli sa ilang mga kustomer.
Ang gisugyot nga ordinansa, nga gisumite ni Konsehal Harold Kendrick Go niadtong Septiyembre 23, estrikto nga magdili sa shortchanging (kuwang sa sukli) ubos sa bisan unsang sirkumstansiya.
Kining maong polisiya nagtumong sa pagpanalipod sa mga konsumidor pinaagi sa pagsiguro nga engsakto nga sukli ang ilang madawat sa tanang transaksiyon sa negosyo.
Ang gisugyot nga balaodnon, nga naila isip "Anti-Shortchange Ordinance of Cebu City," nagtinguha sa pagpanalipod sa pinansyal nga katungod sa mga konsumidor ug pagpatunhay sa etikal nga mga pamaagi sa negosyo.
Ang paghatag og kuwang nga sukli nga walay pagpasabot o pagtugot gihulagway isip shortchanging.
Maisip kini nga usa ka kalapasan bisan pa sa saad nga ihatag ang sukli sa ulahi.
Gidili usab sa gisugyot nga balaod ang paghatag sa sukli sa bisan unsang porma gawas sa kasamtangan nga kuwarta.
Samtang, ang mga commercial establishments dili tugotan nga mangayo og exemption sa mga konsumidor sa lagda sa bisan unsang rason, lakip ang kakuwang sa gagmayng bills o sensilyo.
Ang unang kalapasan hatagan og sinulat nga pasidaan, ingon man ipaubos sa mandatory nga consumer rights orientation.
Ang ikaduhang kalapasan adunay silot nga P1,000 nga multa ug citation ticket.
Ang ikatulong kalapasan pabayron og P3,000 nga multa ug temporaryo nga i-suspenso ang business permit sulod sa tulo ka adlaw.
Ang sunod-sunod nga mga kalapasan pahamtangan og P5,000 nga multa ug usa ka rekomendasyon alang sa pag-revoke sa business permit.
Ang tanang tindahan kinahanglang magbutang og karatula nga mag-ingon: "Palihug pangayo sa imong eksaktong sukli. Gidili ang Shortchanging."
Ang Business Permit and Licensing Office (BPLO) ang tahasan sa pag-monitor ug pagpatuman sa maong lagda, sa pakigtambayayong sa Department of Trade and Industry ug sa Cebu City Market Authority, ilabi na sa mga merkado.
Ang mga opisyal sa barangay mahimo usab nga i-deputize aron modawat og mga reklamo.
Ang mga konsumidor mahimong magpadala og mga reklamo pinaagi sa BPLO, sa DTI Cebu City Field Office, Barangay Business Help Desks, gitudlo nga mga online portal, ug sa opisina sa SP Chairman, Committee on Trade, Commerce and Entrepreneurship. / EHP