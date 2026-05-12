Silot ni Wemby di dugangan sa NBA

Nakadesisyon ang National Basketball Association (NBA) nga dili ra dugangan ang silot ngadto sa pambatong higante sa San Antonio Spurs nga si Victor Wembanyama sa pagsiko niini ni Naz Reid sa Minnesota Timberwolves sa Game 4 sa ilang Western Conference semi-finals series niadtong Lunes, Mayo 11, 2026 (PH time).
Sa iyang gibuhat, nga nahitabo sa 2nd quarter, na-ejected si Wembanyama sa duwa ug gipahimuslan kini sa Timberwolves aron iposte ang 114-109 nga kadaugan, nga maoy nakatabla sa ilang series, 2-2.
Ang Game 5 kombatihon sugod sa alas 8:00 sa buntag karong Miyerkules, Mayo 13, sa balwarte sa Spurs.