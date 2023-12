SIM reg wa hingpit makawagtang sa scam

Si Bogart, dili iyang tinuod nga ngalan, nagtan-aw sa re­histrasyon sa SIM (subscri­ber identity module) nga im­portante sa lain-laing rason—­seguridad ug proteksyon sa konsumidor.

Apan ang mga proseso ug mga kinahanglanon nga nahilambi­git dili hingpit nga user-friendly alang sa tanan nga mga Pilipino diin gisaad sa Globe ug Smart nga ilang palambuon pa.

“SIM registration is good in principle, yet detached to the realities on the ground,” matod sa 32-year-old anyos nga batan-ong professional.

Ang pagparehistro sa SIM migawas nga labing gipangita nga hilisgutan sa Pilipinas kaniadtong 2023, sumala sa Google. Gisundan kini sa “precinct finder,” “persona non grata,” “Nipah virus,” “War in Israel and Gaza,” “lato-lato,” “Typhoon Egay update,” “Taal Volcano update,” “Turkey earthquake, ” ug “MoCa Farm.”

Ang SIM Registration Act gipirmahan nga balaod ni Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. niadtong Oktubre 10, 2022. Sa Disyembre 27, 2022 ang 180 ka adlaw nga pagparehistro sa SIM nagsugod ug natapos na unta sa Abril 26, 2023, gilugwayan sa laing 90 ka adlaw o hangtod sa Hulyo 25.

Bisan tuod sayon ang pagparehistro alang kang Bogart tungod kay usa siya ka postpaid subscriber, nakadungog siya og mga istorya gikan sa mga higala, nga mga prepaid subscriber nga naglisod sa mga documentary requirements. Siya usab miingon nga ang mga retailer mangita og mga paagi aron malikayan ang proseso, sama sa paggamit og peke nga mga ID, ug uban pa.

Bisan pa sa pagpatuman niini, gihisgutan ni Bogart nga padayon siyang nakadawat og mga scam ug spam messages.

Ang labing bag-o nga iyang nadawat mao ang text message kaniadtong Nobyembre 6, 2023, gikan kuno sa PHLPost, nga nag-awhag kaniya sa pag-klik sa usa ka link aron ma-access ang mga detalye sa package.Alang kang Bogart, ang pagparehistro sa SIM napakyas sa paghatag sa saad niini sa pagpanalipod sa datos sa mga konsumidor.

Ang datus sa National Telecommunications Commission (NTC) nagpakita nga niadtong Ok­tubre 17, ang Globe nirehistro og 58,194,995 ka SIM. Ang Smart, sa laing bahin, naka-log og 55,338,557 ka mga SIM sa Sept.

NEGUSYO

Si Darius Delgado, pangulo sa Globe’s Consumer Mobile Business, niingon nga ang proseso sa pagparehistro sa SIM nagwag­tang sa mga dili aktibo nga SIM gikan sa subscriber base sa Globe.

“Since then, we have been seeing higher quality acquisitions, with subscribers actively using our services,” matod niya sa email interview. “We’ve observed increased reloads and consistently rising data use.”

Ang Globe nakaobserbar usab sa pagsaka sa iyang average revenue matag user sa mobile, ilabina sulod sa prepaid ug TM brands, nunot sa SIM registration mandate.

Nakatampo kini sa kinatibuk-ang kita sa mobile nga P83.2 bilyunes sa katapusan sa Septiyembre 2023, tres por­syento nga pagtubo year on year, bag-ong rekord nga taas.

Samtang, uban sa gimando nga SIM registration, ang PLDT/Smart nakabawi sa ilang liderato isip mobile network nga adunay kinadak-ang subscriber base sa 55.2 milyunes (sa Nobiyembre). Ang Globe sa samang buwan adunay 54.7 milyunes nga subscribers.

“The subscriber numbers have grown ahead of Globe but our revenues are still behind Globe. So there’s a big task ahead on the revenue side,” matod ni PLDT chairman Manuel Pangilinan, atol third-quarter media briefing sa grupo sa Nob. 7, 2023.