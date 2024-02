Simbahan, motel bantayan

Higpit nga siguridad ang ipatuman sa kapulisan sa Central Visayas alang sa mga dapit nga sagad sudlan o suroyon sa mga mosaulog sa Valentine’s Day, ilabi na ang simbahan tungod kay naatol sab karon ang pagtamod sa Ash Wednesday, Pebrero 14, 2024.

Kini maoy gipahibawo ni Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pelare, spokesperson ni Police Brigadier General Anthony Aberin, hepe sa Police Regional Office 7, atol sa Openline Media Forum sa Martes, Pebrero 13.

Tungod niini, gimandoan sa PRO-7 ang tanang city ug provincial police office directors nga butangan og police personnel ang mga simbahan ug mga dapit nga suroyanan sa mga managhigugmaay.

“Naa mi gi-identify nga mga simbahan nga usually nga naka generate og crowds during this Ash Wednesday based on previous years. Mao sad toy gidugangan og mga police personnel. Of course ang atoang position diri is pro-active,” matod ni Pelare.

Gawas sa presensya sa mga polis, duna say ipahigayon nga checkpoint sa matag lugar sa Central Visayas isip kabahin sa pagpahugot sa siguridad bisan kon wala sila makadawat og hulga aron sa pagsiguro nga dili sila malutsan sa mga kriminal.

LODGING HOUSES

Dugang ni Pelare nga nakig-alayon na sila sa mga management sa lodging houses ug motels aron mapugngan kon dunay mosuway pagpasulod sa mga menor de edad nga posibling biktima sa sex trafficking o pagpangabuso sa kabataan.

Nibahad ang kapulisan nga kon dunay masakpan nga nagdala’g menor de edad sa sulod sa mga motel ug hotel, mag-atubang kini’g kaso nga kalapasan sa Republic Act 7610 kun child abuse.

“Our main effort here is ang among close coordination sa tag-iya ug sa mga security guards. The moment that we detect nga naay mga possible minors nga mosulod, we will immediately come to the picture. Ang atong mga WCPD officers they are on standby today, tomorrow and the next day to make sure nga motaas ang posiento nga maka detect ta sa mga mosulod nga menor de edad,” dugang ni Pelare.

Gimandoan usab ang mga mobile patrol unit nga mo-roving matag karon ug unya sa mga dapit nga didto mosuroy ang mga tawo labi na sa mga public plaza aron malikay sa krimen ang mga manag-uyab nga mag-date.

Subling nanawagan ang kapulisan nga dili magpabiktima sa love scam ning panahon sa Valentine’s Day ilabi na nga ang gikarelasyon diha sa social media mangayo nag kwarta.

Ang Highway Patrol Group 7 mopatrolya, lakip na sa pag checkpoint sa mga dapit nga suroyanan sa mga manag-uyab, ilabi na sa bukirang dapit sa dakbayan sa Sugbo.

MOANGKAS WAY HELMET

Matod ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, regional chief sa HPG-7 nga ilang napang lantawan nga modaghan ang mangadto sa Brgy. Busay, lakip na sa Transcentral Highway nga tungod ani dunay team nga mo-roving sa maong mga dapit aron malikayan ang disgrasya sa kadalanan.

Iyang giklaro nga dili mohatag og exemption ang HPG -7 niadtong mga motorista nga molapas sa balaod sa trapiko sanglit ang ilang gitan-aw dinhi ang kaluwasan sa kinabuhi sa tanan ilabi na sa managhigugmaay nga magpa bukid.

“Sorry to say nga if you have traffic violations, especially nga wala ka mag sul-ob og helmet, that would be still violation, appropriate violation tickets will be issued,” matod ni Parilla.