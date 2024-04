Simbahan nga gihagisan gisirhan

Tungod sa pagpangguba ug pagpasipala nga gihimo ngadto sa pipila ka mga butang nga relihiyoso, temporaryo nga gipasira sa Diocese of Kabankalan ang San Isidro Labrador Parish Church sa Binalbagan, Negros Occidental.

Sa usa ka pamahayag, gimando ni Kabankalan Bishop Louie Galbines ang temporaryong pagsira sa San Isidro Labrador Parish Church human naguba ang daghang mga relihiyoso nga estatwa, ingon man ang Tabernakulo kaniadtong Abril 3.

“The images of St. Joseph, San Isidro Labrador -- the parish patron, Immaculate Conception, two angels, and the Crucifix were partially and totally damaged. The Tabernacle was also disfigured. This untoward incident created a very painful impact on the faith and emotions of all Catholics in Binalbagan,” matod ni Galbines.

“The church will remain closed for a period of time,” dugang niya. Ang prelate miingon nga, sumala sa gihatag sa Canon 1211, ang pagsira maghatag sa simbahan sa higayon nga ayohon ang pisikal ug gawas nga kadaut nga gipahinabo sa naghimo.

Usa ka Rolly Semira ang nanghagis sulod sa simbahan samtang gipahigayon ang usa ka misa niadtong buntag sa Abril 3, 2024. / HDT