Simbahan sa Bogo usa ka tuig di pamisahan

Daw sa usa lang ka pamilok, ang makasaysayanong Archdiocesan Shrine of St. Vincent Ferrer sa Bogo City nauyog pag-ayo sa usa ka 6.9-magnitude nga linog, nga nagbilin og mga liki sa bungbong sa 175 ka tuig nga edipisyo.
Usa ka pari sa parokya, si Rev. Fr. Ramon Ofredo, niasoy sa SunStar Cebu niadtong Sabado, Oktubre 25, 2025, kon unsa ka grabe ang pag-uyog sa yuta ug iyang nasaksihan ang nangatumba ang relihiyusong mga estatuwa ug ang pagliki sa mga bungbong.
Hinuon, taliwala sa nahitabo, adunay usa ka imahe ang nagpabilin nga nagbarog – ang imahe ni San Vicente Ferrer nga gisulod sa kahon nga bildo.
"Hunahunaa, sa 30 segundos ingon kadako ang destruction sa simbahan. Sakit kaayo palandungon," matod ni Ofredo.
Ang simbahan nakasinati og labing menos P50 milyon nga kadaot gikan sa linog, dugang pa niini ang P7 milyon nga nausik nga gigasto sa renovation nga nahuman niadtong Septiyembre.
Si Ofredo niingon nga wala pa niya madawat ang resulta sa komprehensibo nga pagsusi sa guba sa dul-an duha ka mga siglo nga simbahan.
Gipasabot ni Ofredo nga ang pag-evaluate sa kasaysayan ug aesthetic value niini nagkinahanglan og mas taas nga panahon kumpara sa usa ka regular nga structural report.
Dugang pa niya nga ang komprehensibo nga evaluation maoy magtino kon ang istruktura mahimo pa bang ayuhon o kinahanglan na nga gub-on.
Ang pagpahigayon og misa sa shrine temporaryong suspensuhon aron maseguro ang kaluwasan sa mga parokyano niini.
Si Ofredo niingon nga ang mga structural engineer gikan sa Manila, kinsa niinspeksyon sa simbahan human sa linog, nagpahibalo nga ang misa dili mahimo sulod sa istruktura sulod sa unom ka bulan ngadto sa usa ka tuig tungod sa mga liki nga naangkon niini.
"Dili lang nato athon nga misahan pa gyud kay anytime kung naay after effect nga kusogkusog mu-crumble ang simbahan, if di mu-crumble ang simbahan ang mga tao mag stampede ba. For security and safety reasons i-close lang sa nato ang simbahan," pasabot ni Ofredo. / DPC