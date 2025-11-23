Simbahan sa Liloan giablihan na og balik

Gibuksan pag-usab ngadto sa publiko ang San Fernando El Rey Parish church sa lungsod sa Liloan niadtong Dominggo, Nobiyembre 23, 2025.
Kahinumdoman nga temporaryong gipasirhan sa Archdiocese of Cebu ang maong simbahan human nakaplagang patay ang usa ka babaye sulod sa simbahan niadtong Oktubre 24.
Subay sa Canon 1211 sa Code of Canon Law, “a sacred place is desecrated when it suffers grave injury through acts done in it which are seriously disrespectful and give scandal to the faithful.”
Usa ka duha ka bahin nga Rites of Reconsecration (Rito sa Pagpahinungod Pag-usab) ang gihimo sa wala pa ang pag-abli pag-usab sa simbahan.
Si Cebu Archbishop Alberto “Abet” Uy ang nangulo sa Santos nga Misa sa alas 8 sa buntag niadtong Dominggo.
Kauban niya si Msgr. Juan Jose Dosado (Episcopal Vicar), Fr. Joseph Larida (Team Moderator), ang Team of Pastors sa Parokya, ug uban pang mga bisita nga pari.
Sa iyang homiliya sa solemne nga kasaulogan, giawhag ni Arsobispo Uy ang mga matuuhon nga mangita og mga lider nga nagsunod sa modelo ni Kristo, mga lider nga nag-una sa panginahanglan sa uban kaysa sa ila rang kaugalingon.
Gipasabot niya nga nagpadayon ang pag-antos sa nasod, bisan pa sa bahandi ug kahinguhaan niini, tungod kay daghan sa mga lider niini—bisan og dili tanan—susama sa mga Hudiyo sa Ebanghelyo kinsa nabalaka lang sa pagseguro sa ilang kaugalingong kaluwasan imbes sa pagtabang sa uban. /