Simbolo sa mga kolor sa bisti sa Sto. Niño

Samtang nagpadayon ang tinuig nga Fiesta Señor, gihatagan sab og gibug-aton sa mga deboto ug mga mamaligyaay ang mga kahulogan nga ilang gilangkit sa nagkalainlaing kolor sa bisti nga gigamit sa pag-ilis sa balaang imahen, bisan pa man sa mga lagda sa simbahan nga naglimit sa mga kolor nga mahimong isul-ob sulod sa Basilica Minore del Sto. Niño.
Si alyas Christine, usa ka deboto kansang milagrosong imahen nagsul-ob og kolor dalag (yellow), nagtuo nga kini nga kolor nagsimbolo sa kalinaw ug kausaban. Matod niya, kini nagpakita og pagbag-o ug paglaom, ilabi na alang sa mga deboto nga nangita og kausaban sa ilang kinabuhi.
Isip kabahin sa iyang tinuig nga tradisyon, ilisan gyud niya ang bisti sa iyang milagrosong imahen.
Sa laing bahin, usa ka 65-anyos nga deboto ang nagsul-ob og kolor berde sa iyang imahen nga kaylap nga gilangkit sa panginabuhian ug negosyo.
Sumala sa mga nangaging report, ang Basilica dili mohatag og panalangin o mo-bless niini nga mga imahen ug wala usab nagatugot sa mga bisti nga berde o uban pang mga kolor, tungod sa kalambigitan niini sa patuo-tuo (superstition).
Ang imahen nga nagsul-ob og berde nga bisti nailhan isip “Sto. Niño de la Suerte” (Sto. Niño sa Suerte) ug gigamit isip usa ka lucky charm. Ang imahen lamang sa Sto. Niño nga nagsul-ob og pula nga bisti ang giila sa Simbahan alang sa bendisyon.
Giisip sa mga paring Augustino sa Basilica ang pula isip tradisyonal nga kolor sa Sto. Niño de Cebu nga nagsimbolo sa debosyon ug pagtahod sa orihinal nga imahen nga gipahimutang sa Basilica.
Ubos sa pagdumala sa mga paring Agustino sa Order of Saint Augustine, gipreserbar sa Basilica ang Balaang Imahen sa Sto. Niño de Cebu nga gidala ni Ferdinand Magellan niadtong 1521. / DPC