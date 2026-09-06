Simmons gikuha sa Kings

Mobalik ang kanhi All-Star nga si Ben Simmons sa National Basketball Association (NBA) human kini gipapirma og usa ka tuig nga kontra sa Sacramento Kings nga mobalor og $3.5 milyones.
Ang 30-anyos nga si Simmons wala makaduwa sa tibuok 2025-26 nga season kay gipaubos sa rehabilitasyon ang iyang injury sa likod ug tiil.
Sa iyang kinatibuk-ang karera sa NBA, si Simmons naghupot og average nga 13.1 points, 7.4 rebounds, 7.2 assists, ug 1.5 steals sa sulod sa 383 ka regular-season games nga iyang naduwaan sa Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets, ug LA Clippers.
Sa uwahi niya nga duwa, igo lang siya nag-average og 2.9 points, 3.8 rebounds, ug 3.1 assists sulod sa 18 ka duwa para sa Clippers diin limitado ra usab ang iyang minuto. Ang katapusan niyang opisyal nga duwa sa NBA nahitabo sa Game 5 sa first round batok sa Denver Nuggets. / RSC