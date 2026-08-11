Simmons gustong mobalik sa NBA

Nag-training na nga wala’y bisan gamay nga restriksyon ang kanhi No. 1 overall pick sa National Basketball Association (NBA) nga si Australian Ben Simmons ug natinguha siyang mobalik pagduwa sa NBA.
Si Simmons kinsa nag-30 anyos sa miaging buwan, gikatahong niapil sa private minicamp sa Australian men’s basketball team sa Melbourne.
Ang three-time All-Star wala niduwa sa tibuok 2025-26 NBA season kay nagpaalim kini sa nagkadaiyang mga angol nga iyang nasinati.
Sa NBA, nakaduwa si Simmons sa Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets, ug LA Clippers. / Gikan sa wires