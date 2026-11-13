Simpleng Christmas party gimando sa PNP

Subay sa pagdaginot sa Philippine National Police (PNP) isip pagpangandam sa epekto sa Super El Niño, gimanduan sa ilang hepe nga si Police General Jose Melencio Nartatez Jr. ang iyang mga sakop nga dili maghimo og bongga nga mga Christmas party.
Matod sa heneral, himuon lang nga simple ang ilang Christmas ug year-end nga panagtapok nunot sa nasinati nga huwaw sa nasod ug sa pagsulbong sa presyo sa mga palaliton. Dugang niya nga mas angay nilang tutokan ang pagpalig-on sa serbisyo publiko ning panahon sa kalisod.
Samtang, gibutyag ni Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pelare, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office (CCPO), nga ilang tumanon ang kamanduan sa ilang labaw.
Matod ni Pelare, ila nang gipahibawo ang tanang unit sa CCPO lakip na ang matag police station mahitungod sa maong direktiba.
Hinuon, gipasabot ni Pelare nga naandan na sa kapulisan ang simple nga selebrasyon. / AYB