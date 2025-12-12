Simpol: Bam-e Cebuana

○ Mga sagol:
○ Set A: Sabaw ug karne
250 g pork belly gipabukalan ug gihiwa
1 ka tibuok manok gipabukalan ug gikuniskunis
3 ka tasa sa tubig alang sa sabaw
1 ka chicken bouillon cube (optional)
1 ka kutsara nga patis fish sauce
○ Set B: Dried Seafood ug sausage
2 pcs sa dried squid pusit, gihiwa og strips
2 ka kutsara sa dried shrimp hipon
1 –2 pcs sa chorizo Bilbao o chorizo Macau, gihiwa
○ Set C: Pahumot ug mga utanon
3 ka kutsara sa mantika
4 ka lusok sa ahos gihiwa’g pino
1 ka buok sibuyas bombay gihiwa
1 ka buok carrot gihiwa
2 ka tasa sa cabbage nga gitadtad
½ cup tenga ng daga black fungus mushrooms, gibasa ug gihiwa
2 ka kutsara sa kinchay Chinese celery, gihiwa
Asin ug pepper pangtempla
○ Set D: Noodles ug flavorings
150 g sotanghon vermicelli, gibasa hangtod mohumok
100 g egg noodles
2 ka kutsara sa oyster sauce (optional)
1 kutsarita sa white pepper
1 kutsarita sa sesame oil
○ Set E: Garnish ug serving
Fried garlic
Extra kinchay
Kalamansi gitunga
○ Unsay buhaton:
○ Set A: Sabaw ug karne
1. Sa usa ka kaldero, pabukali ang pork belly ug ang manok sa tubig uban sa bouillon (kon naggamit) hangtod mahumok.
2. Hauna ang karne, pabugnawa, unya hiwaa ang pork ug kuniskunisa ang manok.
3. I-strain apan ipabilin ang sabaw alang sa pagluto.
○ Set B: Dried Seafood ug sausage
1. Sa usa ka kaha, inita ang mantika. Gisala ang dried shrimp, dried squid strips, ug chorizo slices hangtod manghumot.
2. Idugang ang ahos ug sibuyas bombay ug ilunod ang baboy ug manok. Templahi sa patis.
○ Set C: Mga utanon
1. Iyabo ang giserba nga sabaw sa kaha ug pabukala.
2. Idugang ang carrots og una, lutuon hangtod medyo mogahi na.
3. Isagol ang cabbage, tenga ng daga, ug kinchay. I-adjust ang templa gamit ang asin ug pepper.
○ Set D: Noodles ug flavorings
1. Idugang ang egg noodles og una, aron makatuhop ang sabaw. Lutoa og 1–2 minutes.
2. Iyabo ang gibasa nga sotanghon noodles, ukaya og hinay aron masagol.
3. Kon ganahan ka, butangi og oyster sauce.
4. Tapusa ang pagluto pinaagi sa white pepper ug sesame oil.
○ Set E: Garnish ug serving
1. Paibabwi og fried garlic ug extra kinchay.
2. I-serve nga naay kalamansi sa kilid.
3. Mahimong ipares sa sliced bread, Cebuano-style.