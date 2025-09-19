Simpol: Bola Bola Sotanghon Soup

○ Mga sagol:
○ Meatball Mixture:
300 g. nga ginaling nga baboy
2 ka lusok sa ahos, gidukdok
1 ka buok sibuyas bombay, gipino og hiwa
1/4 tasa sa carrot, ginidnid
¼ tasa sa harina
2 ka buok itlog
1 ka kutsara sa oyster sauce
Asin pangtempla
○ Alang sa gisalon:
1 ka buok sibuyas bombay, gihiwa og pino
½ tasa sa carrot, gihiwa
1 ka stalk sa celery, gitagod
6-7 ka tasa sa tubig
1 ka kutsarita sa asin
1 ka buok Maggi Magic Chicken Cube
○ Meatballs
2 ka tasa sa cabbage, gitadtad
1 ka kutsara nga patis (o fish sauce)
100g. Vermicelli noodles
1 ka kutsarita sa black pepper
¼ tasa sa dahon sa celery
○ Unsay buhaton:
1. Sa usa ka bowl nga naay ginaling nga baboy, ibutang ang ahos, sibuyas bombay, carrot, all-purpose nga harina, ug mga itlog. Templahi og asin, pepper, ug oyster sauce. Sagula ang tanan. Ipadaplin.
2. Tadtara og gagmay ang sibuyas bombay ug ahos. Hiwaa ang carrot.
3. Sa usa ka kaldero, inita ang man-tika. Gisala ang sibuyas bom-bay, ahos, carrot, ug celery. Templahi og asin. Ukaya aron masagol ang tanan.
4. Sa usa ka kaldero nga dunay nagbukal nga tubig, ibutang ang Maggi Magic Chicken Cube.
5. Kon ang mga pahumot manghumok na, iyabo ang sabaw sa kaldero. Seguraduha nga nasulod ang tanan sa kaldero, uban ang parts sa Maggi Magic Chicken Cube nga wa pa nahilis. Dugangi og tubig kon ganahan ka.
6. I-roll ang meatballs gamit ang kamot ug ibutang sa sabaw. Pasagdahi nga mobukal kini og pipila ka minutos.
7. Samtang gipabukalan sa sabaw ang meatballs, tadtara ang cabbage ug ibutang sa sabaw. Ukaya.
8. Templahi og fish sauce. Idugang ang vermicelli noodles. Sagula. Templahi og black pepper.
9. Tapusa pinaagi sa pagbutang og dahon sa celery. Ready na i-serve.