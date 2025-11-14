Superbalita Cebu

Simpol: Crispy Breaded Porkchop with Coleslaw

Published on

 ○ Mga sagol:

 Set A – Pangtempla sa karne:

8 ka pieces pork chops

1 ka sachet sa

Maggi Magic Sarap

 Set B – Breading
Station:

1 ka tasa sa harina

Asin ug pepper

2 ka mga itlog, gibatil

1 1/2 tasa sa Good Life breadcrumbs

Set C – Pangprito:

Mantika

 ○ Unsay buhaton: 

 Set A – Templa:

 1.  Pahiri ang pork chop aron mauga.

2.   Templahi ang matag side og Magic Sarap. Pasagdahi og mga 10 minutos.

Simpol Tip: Pinaagi sa pagpadaplin og pipila ka minutos, makatuhop ang templa ngadto sa karne.

Set B – Bread:

 Pag-andam og tulo ka bowls:

1.  Harina nga gitemplahan og asin ug pepper.

2.  Ang usa gibutangan og gibatil nga itlog.

3.  Ang usa dunay Good Life breadcrumbs.

4.  I-dredge sa matag pork chop ang gitemplahan nga harina, ang dunay itlog, ug i-coat ang breadcrumbs.

5. Iduot og hinay aron ang coating mopilit.

Simpol tip: Gamita ang bugnaw nga breadcrumbs aron mas crunchy.

Set C-Pangprito

1.  Inita ang mantika sa kaha sa medium nga kainiton.

2.  Pritoha ang pork chops og 3-4 minutos matag side o hangtod mo-golden brown ug maayong pagkaluto.

3.  I-drain sa paper towels sa di pa i-serve.

 Side Recipe: Creamy Coleslaw

 ○ Mga sagol:

 Set A – Dressing:

1/2 tasa sa mayonnaise

4 ka kutsarita sa pickle relish

Asin ug pepper pangtempla

Set B – Vegetable Mix:

2 ka tasa sa shredded cabbage (giasinan ug gipuga aron matangtang ang sobrang tubig)

1/2 tasa sa shredded carrots

 ○ Unsay buhaton: 

 Set A – Dressing:

1.      Sa usa ka gamay nga bowl, sagula ang mayonnaise ug pickle relish.

2.      Templahi og asin ug pepper.

Set B – Mix Coleslaw:

1.  Sa usa ka dakong bowl, sagula ang gihiwa-hiwa nga cabbage ug carrots.

2. Iyabo ang dressing ngadto sa mga utanon ug ibutang aron maangay ang coating.

3.  I-chill sa di pa i-serve.

