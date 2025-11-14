Simpol: Crispy Breaded Porkchop with Coleslaw

○ Mga sagol:
Set A – Pangtempla sa karne:
8 ka pieces pork chops
1 ka sachet sa
Maggi Magic Sarap
Set B – Breading
Station:
1 ka tasa sa harina
Asin ug pepper
2 ka mga itlog, gibatil
1 1/2 tasa sa Good Life breadcrumbs
Set C – Pangprito:
Mantika
○ Unsay buhaton:
Set A – Templa:
1. Pahiri ang pork chop aron mauga.
2. Templahi ang matag side og Magic Sarap. Pasagdahi og mga 10 minutos.
Simpol Tip: Pinaagi sa pagpadaplin og pipila ka minutos, makatuhop ang templa ngadto sa karne.
Set B – Bread:
Pag-andam og tulo ka bowls:
1. Harina nga gitemplahan og asin ug pepper.
2. Ang usa gibutangan og gibatil nga itlog.
3. Ang usa dunay Good Life breadcrumbs.
4. I-dredge sa matag pork chop ang gitemplahan nga harina, ang dunay itlog, ug i-coat ang breadcrumbs.
5. Iduot og hinay aron ang coating mopilit.
Simpol tip: Gamita ang bugnaw nga breadcrumbs aron mas crunchy.
Set C-Pangprito
1. Inita ang mantika sa kaha sa medium nga kainiton.
2. Pritoha ang pork chops og 3-4 minutos matag side o hangtod mo-golden brown ug maayong pagkaluto.
3. I-drain sa paper towels sa di pa i-serve.
Side Recipe: Creamy Coleslaw
○ Mga sagol:
Set A – Dressing:
1/2 tasa sa mayonnaise
4 ka kutsarita sa pickle relish
Asin ug pepper pangtempla
Set B – Vegetable Mix:
2 ka tasa sa shredded cabbage (giasinan ug gipuga aron matangtang ang sobrang tubig)
1/2 tasa sa shredded carrots
○ Unsay buhaton:
Set A – Dressing:
1. Sa usa ka gamay nga bowl, sagula ang mayonnaise ug pickle relish.
2. Templahi og asin ug pepper.
Set B – Mix Coleslaw:
1. Sa usa ka dakong bowl, sagula ang gihiwa-hiwa nga cabbage ug carrots.
2. Iyabo ang dressing ngadto sa mga utanon ug ibutang aron maangay ang coating.
3. I-chill sa di pa i-serve.