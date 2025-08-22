Simpol: Fiesta Igado

○ Mga sagol:
○ Pabukalan:
1 kilo pork kasim (o abaga)
300 gramos sa atay sa baboy
Tubig, pangpabukal
Dahon sa laurel
Tibuok peppercorns
Asin
○ Alang sa Igado:
Mantika, panggisal
6 ka lusok sa ahos, gihiwa’g pino
¼ tasa sa sibuyas bombay, gihiwa’g pino
Gihiwa nga karne sa baboy
1/3 tasa sa suka
½ tasa sa soy sauce
1 ½ tasa sa pineapple juice
2 ka tasa sa tubig
1 ka putos sa Maggi Magic Chicken Cube
¼ tasa sa liver spread
3 ka buok dahon sa laurel
1 ½ tasa sa patatas, gihiwa
1 ka tasa sa carrot, gihiwa
1 ka kutsara sa asukar
Atay sa baboy
¼ tasa sa red bell pepper, gihiwa
Black pepper pangtempla
1 ka tasa green peas
Slurry, pangpalapot
○ Unsay buhaton:
1. Pabukali ang atay sa baboy ug pork kasim, ug hiwaa og strips.
2. Sa usa ka kaha, inita ang mantika. Gisala ang ahos ug sibuyas bombay. Idugang ang gihiwa nga pork kasim. Ukaya.
3. Templahi og suka, soy sauce, pineapple juice, tubig, ug Maggi Chicken Cube. Pasag-da-hi nga mobu-kal hang-tod mohu-mok ang baboy.
4. Hiwaa daan ang carrot, patatas, red bell pepper, ug andama ang green peas.
5. Kon magsugod na ang pagbukal, idugang ang naa sa lata nga liver spread ug dahon sa laurel. Pasagdahi nga mobukal og pipila ka minutos.
6. Kon magsugod na pagbukal, idugang ang carrot ug patatas aron kini maluto nga husto. Seguradoha nga imong tilawan ang sauce ug templahi sumala sa imong ganahan. Pasagdahi nga magbukal hangtod nga ang carrot ug patatas maluto, ug nilapot ang sauce.
7. Balanseha ang templa pinaagi sa asukar. Ibutang ang pork liver ug red bell pepper. Templahi og black pepper. Idugang ang slurry aron molapot ang sauce, kon ganahan ka. Sagula og maayo, unya ibutang ang green peas. Rea--dy na i-serve.