Superbalita Cebu

Simpol: Fiesta Igado

Simpol: Fiesta Igado
Fiesta Igado
Published on

 ○ Mga sagol:

○  Pabukalan:

1 kilo pork kasim (o abaga)

300 gramos sa atay sa baboy

Tubig, pangpabukal

Dahon sa laurel

Tibuok peppercorns

Asin

○  Alang sa Igado:

Mantika, panggisal

6 ka lusok sa ahos, gihiwa’g pino

¼ tasa sa sibuyas bombay, gihiwa’g pino

Gihiwa nga karne sa baboy

1/3 tasa sa suka

½ tasa sa soy sauce

1 ½ tasa sa pineapple juice

2 ka tasa sa tubig

1 ka putos sa Maggi Magic Chicken Cube

¼ tasa sa liver spread

3 ka buok dahon sa laurel

1 ½ tasa sa patatas, gihiwa

1 ka tasa sa carrot, gihiwa

1 ka kutsara sa asukar

Atay sa baboy

¼ tasa sa red bell pepper, gihiwa

Black pepper pangtempla

1 ka tasa green peas

Slurry, pangpalapot

○ Unsay buhaton:

1.  Pabukali ang atay sa baboy ug pork kasim, ug hiwaa og strips.

2.  Sa usa ka kaha, inita ang mantika. Gisala ang ahos ug sibuyas bombay. Idugang ang gihiwa nga pork kasim. Ukaya.

3.  Templahi og suka, soy sauce, pineapple juice, tubig, ug Maggi Chicken Cube. Pasag-da-hi nga mobu-kal hang-tod mohu-mok ang baboy.

4. Hiwaa daan ang carrot, patatas, red bell pepper, ug andama ang green peas.

5. Kon magsugod na ang pagbukal, idugang ang naa sa lata nga liver spread ug dahon sa laurel. Pasagdahi nga mobukal og pipila ka minutos.

6. Kon magsugod na pagbukal, idugang ang carrot ug patatas aron kini maluto nga husto. Seguradoha nga imong tilawan ang sauce ug templahi sumala sa imong ganahan. Pasagdahi nga magbukal hangtod nga ang carrot ug patatas maluto, ug nilapot ang sauce.

7. Balanseha ang templa pinaagi sa asukar. Ibutang ang pork liver ug red bell pepper. Templahi og black pepper. Idugang ang slurry aron molapot ang sauce, kon ganahan ka. Sagula og maayo, unya ibutang ang green peas. Rea--dy na i-serve.

Trending

No stories found.

Just in

No stories found.

Branded Content

No stories found.

Videos

No stories found.
SunStar Publishing Inc.
www.sunstar.com.ph