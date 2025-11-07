Simpol: Filipino Monggo with Pork and Shrimp

○ Mga sagol:
Set A – Pabukalan
350 grams pork kasim o belly
1 ½ tasa sa monggos (mung beans), gibasa sa tubig og labing minos usa ka oras
5 ngadto sa 6 ka tasa tubig, kon gikinahanglan
Set B – Gisalon
4 ka kutsara sa mantika
1 ka tibuok ahos, gitadtad og pino
2 ka sibuyas bombay, gitadtad
4 ka tamatis, gihiwa
1 ka tasa sa pasayan, gipanitan, gikuhaan sa ginhawaan
Set C – Finish
1 ka bugkos nga dahon sa paliya, alugbati, o kamunggay (pulihi og spinach kon gikinahanglan)
Fish sauce ug cracked black pepper, pangtempla
○ Unsay buhaton:
1. Pabukala ang base
Sa usa ka dako nga kaldero, sagula ang monggos, baboy, pork, ug tubig. Pabukala, unya pahinayi ang pagbukal. Lutoa hangtod nga ang baboy mohumok ug humok na sab ang monggos, mga 45 ka minutos ngadto sa usa ka oras. Kuhaa ang bisan unsa nga molutaw.
2. Gisala ang mga pangpahumot
Samtang nagbukal ang beans, inita ang mantika sa lain nga kaha. Gisala ang ahos, sibuyas bombay, ug tamatis hangtod nga mohumok. Idugang ang pasayan ug lutoa hangtod nga mo-pink ug maluto sa hingpit.
3. Sagula
Idugang ang gigisal nga ahos ug pahumot ngadto sa kaldero nga naa ang monggos. Pabukala og laing 15 minutos aron mas motuhop ang kalami. Templahi og fish sauce ug black pepper. Saguli og green nga utanon ug lutoa hangtod nga mohumok. Ready na-i-serve ug mas lami kon medyo init.