Simpol: Hamonado sa Rizal

○ Mga sagol:
Marinate:
1 kg. sa Premium Choice Pork menudo cut
1/4 tasa sa soy sauce
4 ka buok dahon sa laurel
Gisal:
4 ka lusok sa ahos, gihiwa’g pino
1 ka buok sibuyas bombay, gihiwa’g pino
Marinated nga baboy
Sauce:
1/4 tasa sa suka
5 ka buok hotdog
3 ka tasa sa pineapple juice
4 ka kutsara sa asukar
1 ka buok red bell pepper
1/4 tasa sa pickled relish
1/4 tasa sa breadcrumbs
1 ka kutsara sa fish sauce
Templahi og black pepper
1 ka tasa sa preskong pinya
○ Unsay buhaton:
1. I-marinate ang Premium Choice Pork menudo cut nga dunay soy sauce ug laurel leaves. Mas maayo nga himuon ni mga 15 minutos sa di pa lutuon, o mas nindot kon paugmaan.
2. Sa usa ka kaha, inita ang mantika. Gisala ang ahos ug sibuyas bombay hangtod nga manghumot.
3. Kon ang ahos ug sibuyas bombay andam na, ibutang ang marinated Premium Choice pork menudo cut sa kaha. Ukaya.
4. Kon ang karneng baboy medyo luto na, idugang ang suka ug ukaya.
5. Kon duna nay kolor ang baboy, ibutang ang soy sauce. Ukaya. Tabuni ug pasagdahi nga mobukal.
6. Hiwaa ang hotdog nga diagonal.
7. Dukdoka ang gahi nga pan aron maghimo og breadcrumbs. Idugang sa kaha. Ukaya og maayo.
8. Idugang ang hotdogs. Templahi og patis. Ukaya.
9. Kuhaa ang ibabaw ug mga liso sa red bell pepper. I-slice nga pina-cubes. Idugang sa kaldero. Templahi og black pepper. Seguraduha ang pagtilaw niini ug templahi sumala sa imong ganahan.
10. Idugang ang pinya. Ukaya. Pasagdahi nga maluto sa 1-2 minutos.
Kon imo man kining ipares sa kan-ong humay o puto aron imong matilawan ang flavors sa sauce, kini nga putahe seguradong lamian ka ug ganahan kang magluto pag usab.