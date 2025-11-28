Simpol: Hamonadong manok

○ Set A – Alang sa manok:
1 ka premium choice nga tibuok manok
Asin, alang sa brining
○ Set B – Alang sa ibutang sa sulod:
5 ka lusok sa ahos, gidukdok
1 ka buok sibuyas bombay, gihiwa
1 ka buok luy-a sama kadako sa kumagko sa kamot, gihiwa og nipis
○ Set C – Alang sa sauce:
½ tasa sa suka
½ tasa sa soy sauce
¼ tasa sa banana ketchup
2 ka tasa sa tubig
1 ka lata sa pineapple chunks (pagreserba alang sa garnish)
¾ tasa sa asukar
3 ka tasa star anise
○ Set D – Pangtapos:
Slurry (cornstarch gisagulan og tubig)
1 ka buok red bell pepper, gihiwa
Black pepper, pangtempla
○ Unsay Buhaton:
1. Andama ang manok:
Pahiri og asin ang tibuok lawas sa manok alang sa dry brining. Ipadaplin samtang ikaw nag-andam sa laing mga ingredient.
2. Isulod sa manok ang mga pahumot:
Ipaslak sa sulod sa manok ang gidukdok nga ahos, gihiwa nga sibuyas bombay, ug luy-a nga gihiwa.
3. Pabukali ang manok:
Ibutang ang manok sa lawom nga kaldero. Ibutang ang tanang Set C: suka, soy sauce, banana ket-chup, tubig, pineappale chunks (dunay juice), asukar, ug star anice. Sagula’g maayo ang tanan.
4. Hinaya og luto:
Taboni ang kaldero ug pabukali ang manok. Kon magbukal na, pahinayi ang kainiton sulod sa 45-50 minutos (i-adjust segun sa gidak-on sa manok.) Matag karon ug unya bisbisi ang manok sa sauce aron seguradong makatuhop ang lami sa sauce.
5. Palaputa ang sauce
Paghimo og slurry pinaagi sa pagsagol sa cornstarch ug tubig hangtod mahilis. Kutawa sa kaldero hangtod molapot ang sauce.
6. Katapusang buhaton:
Idugang ang gihiwa nga red bell pepper ug nahabilin nga pineapple chunks. Templahi og black pepper ug lutoa og dugang pipila ka minutos.
7. I-serve:
Ibalhin ang manok ngadto sa plato ug iyabo ang sauce. Paibabwi og bell pepper ug pinya.