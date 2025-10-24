Superbalita Cebu

Simpol: Lechon macau

Published on

Set A: Pabukalan ang baboy

1 ngadto sa 1.2 kilo nga pork belly

8–10 tasa sa tubig

2 ka kutsara sa asin

5 ka buok bay leaf

1 ka kutsara sa tibuok peppercorns

Set B: Pangtempla ug pangkagumkom

1 ka kutsaritang asin

1 ka sachet sa Maggi Magic Sarap

¼ ka kutsarita sa baking soda

1 ka kutsarita sa five spice powder

Set C: Alang sa Sauce

¼ tasa sa luy-a, ginidnid

½ tasa sa sibuyas bombay, gitadtad

4 ka lusok sa ahos, gitadtad og pino

1 ka tasa sa canola o vegetable oil

2 ka kutsara sa fish sauce

1 ka kutsara sa sesame oil

1 ka sa sachet sa seasoning granules (optional)

○  Unsay buhaton: 

Pabukali ang baboy (Set A):

— Sa usa ka dako nga kaldero, sagula ang pork belly, tubig, asin, bay leaf, ug peppercorn. Pabukala ug pasagdahi og 45 minutos ngadto sa usa ka oras o hangtod nga mohumok ang baboy apan kanang dili mabungkag. Hauna gikan sa tubig ug pabugnawa. I-pat dry.

— Lungagan, templahan ug paugha.

— Kon bugnaw na ang baboy, gamiti og tinidor sa paglungag sa tibuok panit aron makatabang kini nga mokagumkom. Unya pahiri og mga 2 ngadto sa 3 ka kutsara nga asin, baking soda, ug five spice powder. I-air-dry sa refrigerator og usa ka gabii o labing minos pipila ka mga oras, ipaibabaw ang panit.

 ○  Air Fry:

— I-preheat ang air fryer og 160°C (320°F). Air fry ang pork belly nga ibabaw ang panit sulod sa 15 ngadto sa 20 minutos o hangtod ang panit uga na ug golden. Unya pasakai ang temperature ngadto sa 200°C (390°F) ug ipadayon ang air frying ngadto sa 8 ngadto sa 10 minutos o hangtod ang panit crispy ug mibukad. I-adjust ang timing base sa imong air fryer model ug kabag-on sa baboy.

Andama ang sauce (Set C):

— Sa usa ka kaha, inita ang mantika ug gisala ang luy-a, sibuyas dahu-nan, ug ahos hangtod nga manghumot. Idugang ang fish sauce, sesame oil, ug seasoning granules kon naggamit. Pabukala og 2-3 minutos. I-serve nga naa sa kilid o ibalibod sa sliced pork ang sauce.

