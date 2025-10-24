Simpol: Lechon macau

○ Set A: Pabukalan ang baboy
1 ngadto sa 1.2 kilo nga pork belly
8–10 tasa sa tubig
2 ka kutsara sa asin
5 ka buok bay leaf
1 ka kutsara sa tibuok peppercorns
Set B: Pangtempla ug pangkagumkom
1 ka kutsaritang asin
1 ka sachet sa Maggi Magic Sarap
¼ ka kutsarita sa baking soda
1 ka kutsarita sa five spice powder
Set C: Alang sa Sauce
¼ tasa sa luy-a, ginidnid
½ tasa sa sibuyas bombay, gitadtad
4 ka lusok sa ahos, gitadtad og pino
1 ka tasa sa canola o vegetable oil
2 ka kutsara sa fish sauce
1 ka kutsara sa sesame oil
1 ka sa sachet sa seasoning granules (optional)
○ Unsay buhaton:
Pabukali ang baboy (Set A):
— Sa usa ka dako nga kaldero, sagula ang pork belly, tubig, asin, bay leaf, ug peppercorn. Pabukala ug pasagdahi og 45 minutos ngadto sa usa ka oras o hangtod nga mohumok ang baboy apan kanang dili mabungkag. Hauna gikan sa tubig ug pabugnawa. I-pat dry.
— Lungagan, templahan ug paugha.
— Kon bugnaw na ang baboy, gamiti og tinidor sa paglungag sa tibuok panit aron makatabang kini nga mokagumkom. Unya pahiri og mga 2 ngadto sa 3 ka kutsara nga asin, baking soda, ug five spice powder. I-air-dry sa refrigerator og usa ka gabii o labing minos pipila ka mga oras, ipaibabaw ang panit.
○ Air Fry:
— I-preheat ang air fryer og 160°C (320°F). Air fry ang pork belly nga ibabaw ang panit sulod sa 15 ngadto sa 20 minutos o hangtod ang panit uga na ug golden. Unya pasakai ang temperature ngadto sa 200°C (390°F) ug ipadayon ang air frying ngadto sa 8 ngadto sa 10 minutos o hangtod ang panit crispy ug mibukad. I-adjust ang timing base sa imong air fryer model ug kabag-on sa baboy.
Andama ang sauce (Set C):
— Sa usa ka kaha, inita ang mantika ug gisala ang luy-a, sibuyas dahu-nan, ug ahos hangtod nga manghumot. Idugang ang fish sauce, sesame oil, ug seasoning granules kon naggamit. Pabukala og 2-3 minutos. I-serve nga naa sa kilid o ibalibod sa sliced pork ang sauce.