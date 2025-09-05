Simpol: Liempo de Balamban

○ Mga sagol:
1 ka slab sa pork belly (2 kilos), naay panit
1 ka kutsara sa asin
1 ka kutsara sa soy sauce
1 ka sachet sa Maggi Magic Sarap
Set B: Pangpahumot
1 ka bugkos sa tanglad, gidukdok ug giputol og segments
6-8 ka lusok sa ahos, gidukdok
1 ka medium nga puwa nga sibuyas bombay, gihiwa
1 ka bugkos sa sibuyas dahunan
1 ka kutsara sa ground black pepper
1 ka kutsara sa asin
1 ka putos sa Maggi Magic Sarap
Set C: Roasting
Mantika, i-brush
1 ka tasa sa tubig
○ Unsay buhaton:
1. Andama ug i-marinate ang baboy (set A)
- Gamit ang hait nga kutsilyo, busloti og gagmay ang tunga sa tambok ug unod.
- Pahiri ang tibuok pork belly og asin, soy sauce, ug Maggi Magic Sarap.
- Pasagdahi samtang imong giandam ang ibutang sa sulod.
2. Andama ang isulod ug stuffing (Set B)
- Sa usa ka bowl, sagola ang tanglad, ahos, sibuyas bombay, birds eye nga sili, sibuyas dahunan, black pepper, asin ug Maggi Magic Sarap.
- Sudli ang mga lungag sa baboy og usa ka kutsara sa sagol nga pang-stuffing.
- Pasagdahi nga ma-marinate og labing minos 1 ka oras o usa ka gabii aron mas maayo ang flavor.
3. I-roast ang liempo (Set C)
- I-preheat ang oven og 160 degrees Celsius.
- Ikatag ang nahabilin nga stuff sa tray ug iyabo ang usa ka tasa sa tubig isip bed sa baboy.
- Ibutang ang pork belly nga flat sa ibabaw, ang side sa panit naa sa ibabaw, ug i-brush ang mantika sa panit.
- I-roast og mga 45 minutos sa 160 degrees Celsius, unya i-increase ang kainiton ngadto sa 200 degrees Celsius ug i-roast og laing 25 minutos o hangtod ang panit kagumkom ug golden.
Pasagdahi ang baboy og mga 10 minutos sa dili pa hiwaon aron i-serve.