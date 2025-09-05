Superbalita Cebu

Simpol: Liempo de Balamban

Liempo de Balamban
○ Mga sagol:

1 ka slab sa pork belly (2 kilos), naay panit

1 ka kutsara sa asin

1 ka kutsara sa soy sauce

1 ka sachet sa Maggi Magic Sarap

Set B: Pangpahumot

1 ka bugkos sa tanglad, gidukdok ug giputol og segments

6-8 ka lusok sa ahos, gidukdok

1 ka medium nga puwa nga sibuyas bombay, gihiwa

1 ka bugkos sa sibuyas dahunan

1 ka kutsara sa ground black pepper

1 ka kutsara sa asin

1 ka putos sa Maggi Magic Sarap

Set C: Roasting

Mantika, i-brush

1 ka tasa sa tubig

 ○  Unsay buhaton: 

1.  Andama ug i-marinate ang baboy (set A)

- Gamit ang hait nga kutsilyo, busloti og gagmay ang tunga sa tambok ug unod.

- Pahiri ang tibuok pork belly og asin, soy sauce, ug Maggi Magic Sarap.

- Pasagdahi samtang imong giandam ang ibutang sa sulod.

2. Andama ang isulod ug stuffing (Set B)

 -  Sa usa ka bowl, sagola ang tanglad, ahos, sibuyas bombay, birds eye nga sili, sibuyas dahunan, black pepper, asin ug Maggi Magic Sarap.

-  Sudli ang mga lungag sa baboy og usa ka kutsara sa sagol nga pang-stuffing.

- Pasagdahi nga ma-marinate og labing minos 1 ka oras o usa ka gabii aron mas maayo ang flavor.

3. I-roast ang liempo (Set C)

-  I-preheat ang oven og 160 degrees Celsius.

-  Ikatag ang nahabilin nga stuff sa tray ug iyabo ang usa ka tasa sa tubig isip bed sa baboy.

- Ibutang ang pork belly nga flat sa ibabaw, ang side sa panit naa sa ibabaw, ug i-brush ang mantika sa panit.

- I-roast og mga 45 minutos sa 160 degrees Celsius, unya i-increase ang kainiton ngadto sa 200 degrees  Celsius ug i-roast og laing 25 minutos o hangtod ang panit kagumkom ug golden.

Pasagdahi ang baboy og mga 10 minutos sa dili pa hiwaon aron i-serve.

